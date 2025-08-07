how to celebrate raksha bandhan without brother and sister rakhi kise kise band sakte hai रक्षाबंधन 2025: नहीं है कोई भाई-बहन तो ऐसे मनाएं राखी का त्योहार, पढ़ें ये मंत्र
Raksha Bandhan celebration without Siblings: 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भाई-बहन के रिश्ते को मजबूती देने वाला ये त्योहार हर घर में खुशियां लाता है। अगर आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो आप भी विधि विधान के साथ ये त्योहार मना सकते हैं। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 11:55 AM
रक्षाबंधन का त्योहार हर साल ये एहसास दिलाने आता है कि एक रिश्ता ऐसा भी है जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है। भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर किसी के लिए खास होता है। लोग अपने भाई-बहन के साथ धूमधाम से इस त्योहार मनाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। वहीं अगर आप इस वजह से रक्षाबंधन पर उदास हो जाते हैं कि आपका कोई भाई-बहन नहीं है तो इस बार ऐसा ना करें। अगर आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो आप भी पूरे विधि विधान के साथ रक्षाबंधन मना सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर आप किस तरह से राखी मना सकते हैं...

बहन ना होने पर किससे बंधवाए राखी?

अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो आप रक्षाबंधन वाले दिन अपने किसी गुरु से राखी बंधवा लीजिए। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर के पुजारी अगर रक्षासूत्र बांध दें तो भी आपकी राखी पूरी हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखें कि आप इस दौरान एक मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र कुछ ऐसा है- ॐ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः. तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल.' इसका अर्थ समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं।

भाई ना होने पर किसे बांधे राखी?

अगर आप सिंगल चाइल्ड है या फिर आपका कोई भाई नहीं है तो भी आप धूमधाम से राखी का त्योहार मना सकती हैं। आप अपने किसी कजिन भाई को राखी बांध सकती हैं। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप रक्षाबंधन वाले दिन अपने ईष्ट देवता को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। आप अपने किसी गुरू को भी राखी बांधेंगी तो भी रक्षाबंधन का त्योहार पूरा हो जाएगा। इसी के साथ शमी, तुलसी, केला और पीपल इत्यादि के पेड़ को भी राखी बांध कर अपनी मनोकामना को मन ही मन याद करना चाहिए।