रक्षाबंधन 2025: नहीं है कोई भाई-बहन तो ऐसे मनाएं राखी का त्योहार, पढ़ें ये मंत्र

Raksha Bandhan celebration without Siblings: 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भाई-बहन के रिश्ते को मजबूती देने वाला ये त्योहार हर घर में खुशियां लाता है। अगर आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो आप भी विधि विधान के साथ ये त्योहार मना सकते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार हर साल ये एहसास दिलाने आता है कि एक रिश्ता ऐसा भी है जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है। भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर किसी के लिए खास होता है। लोग अपने भाई-बहन के साथ धूमधाम से इस त्योहार मनाने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। वहीं अगर आप इस वजह से रक्षाबंधन पर उदास हो जाते हैं कि आपका कोई भाई-बहन नहीं है तो इस बार ऐसा ना करें। अगर आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो आप भी पूरे विधि विधान के साथ रक्षाबंधन मना सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर आप किस तरह से राखी मना सकते हैं...

बहन ना होने पर किससे बंधवाए राखी? अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो आप रक्षाबंधन वाले दिन अपने किसी गुरु से राखी बंधवा लीजिए। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर के पुजारी अगर रक्षासूत्र बांध दें तो भी आपकी राखी पूरी हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखें कि आप इस दौरान एक मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र कुछ ऐसा है- ॐ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः. तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल.' इसका अर्थ समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं।