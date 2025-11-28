Hindustan Hindi News
भगवान श्रीकृष्ण राधा से उम्र में छोटे थे या बड़े? जानिए दोनों की प्रेम कहानी

संक्षेप:

राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रेम साक्षात् परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। लेकिन भक्तों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है – राधा जी श्रीकृष्ण से बड़ी थीं या छोटी? आज हम आपको पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद्भागवत और गर्ग संहिता के आधार पर इस सवाल का जवाब देंगे।

Fri, 28 Nov 2025 10:42 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रेम साक्षात् परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। लेकिन भक्तों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है – राधा जी श्रीकृष्ण से बड़ी थीं या छोटी? आज हम आपको पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद्भागवत और गर्ग संहिता के आधार पर इस सवाल का जवाब देंगे।

पुराणों में स्पष्ट प्रमाण

पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखते हैं कि राधा जी वृषभानु गोप और माता कीर्तिदा की पुत्री थीं। वृषभानु जी बरसाना के रहने वाले थे। वहीं श्रीकृष्ण का जन्म गोकुल में मथुरा कारागार में हुआ था। अधिकांश पुराण और भक्ति ग्रंथ एकमत हैं कि राधा जी श्रीकृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। अंतर 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक बताया जाता है। सबसे प्रचलित मत 4-5 वर्ष का अंतर है।

जन्म के समय की सबसे सुंदर कथा

एक अति प्रचलित कथा के अनुसार, जब श्रीकृष्ण का जन्म हुआ और नंदबाबा ने पूरे ब्रज में जन्मोत्सव मनाया, उस समय बरसाने से वृषभानु जी का पूरा परिवार आशीर्वाद देने आया था। उस दिन राधा जी लगभग 11 महीने की थीं और माता कीर्तिदा की गोद में बैठी थीं। वहीं नवजात श्रीकृष्ण पालने में लेटे हुए थे। यानी जन्म के समय ही राधा जी कृष्ण से करीब 11 महीने बड़ी थीं। बाद में कई ग्रंथों में यह अंतर बढ़कर 4-5 वर्ष तक बताया गया।

बाल्यकाल में भी बड़ी थीं राधा जी

श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराण में लिखा है कि कंस के भय से नंदबाबा पूरा परिवार लेकर गोकुल से वृंदावन आकर बस गए। उस समय कृष्ण की उम्र लगभग 7 वर्ष थी। ठीक उसी समय बरसाने से वृषभानु परिवार भी वृंदावन आया। उस समय राधा जी 11-12 वर्ष की थीं। यहीं यमुना के राधा-कृष्ण घाट पर दोनों का पहला मिलन हुआ। राधा जी बड़ी होने के कारण सखियों की अगुआ थीं और कृष्ण छोटी उम्र में भी सखाओं के सरदार। दोनों टोलियां मिलकर वृंदावन की गलियों में धूम मचाती थीं।

राधा जी ने क्यों किया कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित?

राधा जी कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं, इसलिए वे कृष्ण को प्यार से ज्यादा ममता भी देती थीं। कभी दुलारतीं, कभी डांटतीं, कभी छुपकर दही-माखन खिलातीं। यही ममता और प्रेम का अनोखा संगम था। गर्ग संहिता में लिखा है – 'राधा नाम परमं कारणं कृष्णवल्लभा' अर्थात राधा ही वह परम कारण हैं, जिनके कारण कृष्ण पूजे जाते हैं। उम्र में बड़ी होने के बावजूद राधा जी ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया।

डिस्क्लेमर: यह खबर धर्म ग्रंथों, सामान्य जानकारियों और धर्म विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

