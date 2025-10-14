धनतेरस पर कितने दीए जलाना होता है शुभ? जानें क्यों पढ़ा जाता है यम दीपदान मंत्र

धनतेरस इस साल 18 अक्टूबर को है। इस खास मौके पर सोने-चांदी के सिक्कों के साथ नए बर्तनों को खरीदना शुभ माना जाता है। दीवाली की तरह ही धनतेरस पर भी दीए जलाते हैं। नीचे विस्तार से जानिए आखिर इस दिन कितने दीए जलाना शुभ माना जाता है? साथ ही यम दीपदान के बारे में भी डिटेल से जानिए।

धनतेरस 18 अक्टूबर को है। इसे हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग इस दिन सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं। धनतेरस की शाम भगवान कुबेर और धन्वंतरि देव की पूजा के साथ ही यमराज को भी याद किया जाता है। धनतेरस पर उनके नाम का एक दीया जलाते हैं, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। इसी के साथ एक मंत्र को भी पढ़ा जाता है। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…साथ ही जानेंगे कि आखिर धनतेरस पर कितने दीए जलाए जाए?

धनतेरस पर जलाएं इतने दीए धनतेरस के दिन 13 दीए जलाना शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर कचरे के पास एक दीया सबसे पहले जलाना चाहिए। इस दीए का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। माना जाता है कि ये दीया यमराज के नाम का होता है। कहा जाता है कि इस दीए को जलाने से अकाल मृत्यु का खतरा दूर हो जाता है। इसके बाद बाकी दीयों को घर के मेन गेट, तुलसी के पौधे के पास, घर की छत, पीपल के पेड़ के नीचे, आसपास के मंदिर और घर के कूड़ेदान के पास जलाना चाहिए। एकाध दीए को बाथरूम और खिड़की के पास भी रखना शुभ होता है। कुल मिलाकर धनतेरस वाले दिन 13 दीए जलाने होते हैं।

क्यों जलाते हैं यम दीप? बता दें कि यमराज के नाम से जलाए गए दीए को भाई दूज तक चलाने की परंपरा है। ऐसे में कोशिश की जाती है कि ये बुझ ना पाए। इसे लगातार 5 दिन तक जलाना होता है। इस दिए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसे जलाते ही यमराज से लंबी आयु और अच्छी हेल्थ की कामना की जानी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दीए को जलाने से नरक के द्वार भी बंद हो जाते हैं और ऐसे में मृत्यु के बाद नरक जाने से बचा सकता है। साथ ही यम दीप नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। यम दीपदान के समय में एक मंत्र है जोकि जरूर से पढ़ना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण से यम दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। नीचे देखें ये मंत्र...

मृत्युनाऽ पाशहस्तेन कालेन भार्या सह।

त्रयोदशीं दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति॥