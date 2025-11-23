महिलाएं शंख बजा सकती हैं या नहीं, जानिए इससे जुड़ा नियम

संक्षेप: हिंदू पूजा में शंखनाद की ध्वनि को भगवान का नाद माना जाता है। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है – क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? आइए शास्त्रों के आधार पर इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं।

हिंदू पूजा में शंखनाद की ध्वनि को भगवान का नाद माना जाता है। शंख बजाने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है – क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? कुछ घरों में सख्त मनाही है, तो कुछ घरों में महिलाएं रोज शंख बजाती हैं। आइए शास्त्रों के आधार पर इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं।

वेद-पुराण और शास्त्रों में कोई स्पष्ट निषेध नहीं वैदिक ग्रंथों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद), १८ पुराणों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, गृह्यसूत्र, धर्मसिंधु, निर्णयसिंधु या निर्यसागर जैसे किसी भी प्रमुख ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि 'महिलाएं शंख नहीं बजा सकती हैं।' मत्स्य पुराण (अध्याय २६०) और स्कंद पुराण्ड पुराण में शंख की महिमा विस्तार से है, लेकिन लिंग-भेद का कोई उल्लेख नहीं है। अग्नि पुराण में तो स्पष्ट लिखा है – 'शंखं नादति यः कश्चित् स मुक्तः सर्वपातकैः' अर्थात जो भी शंख बजाता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। 'यः कश्चित्' में स्त्री-पुरुष दोनों आते हैं।

मनाही कहां से आई? लोक मान्यता और क्षेत्रीय परंपरा उत्तर भारत के कुछ परिवारों में यह नियम इसलिए चला कि शंख को मां लक्ष्मी का भाई माना जाता है। लोक कथा है कि 'बहन के घर भाई का शंखनाद नहीं करना चाहिए।' प्राचीन काल में शंख युद्ध का संकेत भी था, इसलिए उसे पुरुषों से जोड़ दिया गया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शंख की ध्वनि बहुत तेज होती है और स्त्रियों का स्वर कोमल होता है। हालांकि, ये सभी बातें शास्त्र-सम्मत नहीं, केवल परंपराएं हैं।

इन जगहों पर महिलाएं बजाती हैं शंख दक्षिण भारत (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र) के लगभग सभी वैष्णव-शैव मंदिरों में पुजारिनें और घर की महिलाएं रोज शंख बजाती हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा के समय महिलाएं ही सबसे पहले शंखनाद करती हैं – इसे 'शंखध्वनि' कहते हैं। ओडिशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर में महिलाएं कीर्तन के साथ शंख बजाती हैं। इस्कॉन के सभी मंदिरों में महिलाएं बड़े-बड़े शंख बजाती हैं। वैष्णव संप्रदाय (रामानंदी, गौड़ीय, श्री संप्रदाय) में तो महिलाओं का शंख बजाना अनिवार्य हिस्सा है।

महिलाएं बजा सकती हैं शंख महिलाओं के द्वारा शंख बजाने को लेकर कोई रोक नहीं है। सिर्फ दो सामान्य नियम सभी के लिए हैं। शंख बजाने से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। मासिक धर्म के दौरान शंख नहीं बजाना चाहिए। साथ ही शंख को हमेशा साफ रखें और पूजा के बाद ही बजाएं।