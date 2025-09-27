heres the reason for breaking a coconut before auspicious work शुभ काम से पहले क्यों फोड़ते हैं नारियल? सदियों से चली आ रही है परंपरा
हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले नारियल फोड़ने की परंपरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे की कहानी और किन-किन कामों में ऐसा किया जाता है? नीचे जानें विस्तार से…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 10:21 AM
हिंदू धर्म में तमाम ऐसी परंपराएं हैं जोकि सदियों से चली आ रही है। पूजा-पाठ में की जाने वाली कुछ चीजों का इतिहास तो सदियों पुराना है। कुछ नियमों को लोग दिल से मानते हैं। वहीं ना मानने वाले लोग इसे इसे अंधविश्वास भी कह देते हैं। पूजा-पाठ या शुभ काम के दौरान कई गई पूजा ना सिर्फ मन में सकारात्मक ऊर्जा डालती है बल्कि कुछ चीजें को देखकर ही एक अलग ही उत्साह होता है। इनमें से एक पूजा-पाठ या शुभ काम से पहले नारियल को फोड़ना है। आपने देखा होगा कि कोई भी नया काम करने से पहले नारियल जरूर फोड़ा जाता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

शास्त्रों के हिसाब से किसी भी शुभ काम से पहले पूजा के साथ-साथ नारियल फोड़ना जरूरी है। बता दें कि ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। चाहे किसी को नए घर में प्रवेश करना हो या फिर किसी की शादी हो...नारियल फोड़ने के बाद ही इससे जुड़ी पूजा की शुरुआत होती है। कोई नई गाड़ी को खरीदने के बाद ये काम करता है तो कोई नए काम को शुरू करने से पहले। नारियल का इस्तेमाल लगभग हर एक पूजा में होता है। इसका दूसरा नाम श्रीफल होता है। सबसे खास बात ये है कि इसका इस्तेमाल हर देवी-देवता की पूजा में होता है।

नारियल फोड़ने की प्रक्रिया को अंहकार को खुद से दूर करना माना जाता है। नारियल का बाहरी पार्ट काफी सख्त होता है, इसे हमारे अंहकार और बाधाओं का प्रतीक माना जाता है। जब शुभ काम से पहले हम नारियल फोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सारी बुरी चीजों को भगवान के आगे समर्पित कर दिया है। नारियल के अंदर वाले हिस्से को इंसान की विनम्रता से जोड़कर देखा जाता है। नारियल फूटते वक्त उसके अंदर का पानी जब इधर-उथर फैलता है तो इससे हर एक बुरी चीज का नाश होता है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान श्रीगणेश के आशीर्वाद से की जाती है और नारियल उन्हें काफी प्रिय है। इस वजह से भी शुभ काम से पहले नारियल फोड़ने की परंपरा है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)