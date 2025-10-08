heres how many bangles should a married woman wear Karva Chauth 2025: सुहागिनों को पहननी चाहिए इतनी चूड़ियां, करवा चौथ पर ना करें गलती
Karva Chauth 2025: सुहागिनों को पहननी चाहिए इतनी चूड़ियां, करवा चौथ पर ना करें गलती

Karva Chauth 2025: करवा चौथ 10 अक्टूबर को है। इस दौरान सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें चूड़ियों का पहनना भी शामिल हैं। जानिए आखिर ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यता के हिसाब से विवाहित महिलाओं को कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 03:24 PM
आज से दो दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस खास मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसी 16 श्रृंगार में से चूड़ियां भी आती हैं। माना जाता है कि इसकी खनक से होने वाले लाभ के बारे में कम ही लोग जानते हैं। बता दें कि धार्मिक मान्यता के हिसाब से चूड़ियों की खनक शक्ति और समृद्धि का प्रतीक होती है। वहीं इसकी खनक घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है और ये मन को भी सुकून देती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि सुहागिनों को हाथ में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए?

इतनी चूड़ी पहनना शुभ

बता दें कि शादीशुदा महिलाओं को कम से कम 11 या फिर 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के हिसाब से विवाहितों को 21 चूड़ी तो कम से कम पहननी चाहिए। इसी के साथ दोनों हाथ में चांदी या फिर सोने की चूड़ी जरूर होनी चाहिए। माना जाता है कि इस संख्या में चूड़ी पहनने से शादीशुदा लाइफ सुचारू रूप से आगे बढ़ती है। साथ ही कुंडली में बुध और चंद्रमा की स्थिति सही होती है। इन दोनों ग्रहों के मजबूत होने से कम्यूनिकेशन स्किल और भावनात्मक संवेदनशीलना सही रहती है जोकि शादीशुदा जिंदगी के लिए बेहद ही जरूरी है। ऐसे में करवा चौथ के दौरान चूड़ियों को पहनते वक्त इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए।

करवा चौथ पर पहनें इस रंग की चूड़ियां

करवा चौथ पर महिलाएं साज श्रृंगार के दौरान चूड़ियों को पहनते वक्त ये ध्यान रखें कि कभी भी विषम संख्या में चूड़ी नहीं पहननी है। ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। वहीं रंग की अगर बात की जाए इस दिन लाल और महरून के अलावा हरी, पीली और केसरिया रंग की चूड़ी पहनना शुभ माना जाता है। वहीं कपड़े भी इसी रंग के हो तो और भी अच्छा होता है। अपने कपड़ों से मैचिंग करते हुए आप इन रंगों की चूड़ियों को पहनकर करवाचौथ को खास बना सकती हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)