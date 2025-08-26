‘कर लो सोलह श्रृंगार…’ हरतालिका तीज पर अपनों को भेजें ये संदेश, सातवीं वाली तो है एकदम खास

Hartalika Teej Wishes in Hindi: आज हरतालिका तीज है। इस दिन व्रत रखने वालों को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव और मां गौरा का आशीर्वाद मिलता है। इस पावन अवसर पर अपने करीबियों को खास अंदाज में शुभकामनाएं भेजें।

Tue, 26 Aug 2025 09:12 AM

Hartalika Teej 2025 Wishes: अगस्त का महीना अपने आप में बेहद ही खास होता है। सभी तीज-त्योहार से शुरू होने वाले इस महीने में ढेर सारी सकारात्मकता का एहसास होता है। आज हरतालिका तीज है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही इसे मनाया जाता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख-शांति आती है। शादीशुदा महिलाओं को इस व्रत से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन लोग निर्जला व्रत रखते हैं। वहीं विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। आज के दिन सुबह और शाम दोनों पहर में पूजा करने का विधान है। वहीं इस खास दिन पर लोग अपनों को हरतालिका तीज की बधाई भी देते हैं। नीचे कुछ बधाई संदेश हैं जो आप अपने करीबी लोगों को भेजकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

1. शिव-गौरा से मिले सुहागिनों को वरदान,

आपकी जिंदगी में भी आएं खुशियां और गाएं आप गान।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 2. हरतालिका तीज की आपको ढेरों बधाई

जगमगाती पारिवारिक खुशियां फिर से गुनगुनाईं

गौरी-शंकर का बना रहे आप पर असीम आशीर्वाद

हमेशा घर में देती रहे प्यार की किलकारी सुनाई

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 3. आय आज तीज का त्योहार

सोलह श्रृंगार कर सखी हो जाओ तैयार

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 4. मेहंदी से सजे हाथों में प्यारी लगती हैं हरी चूड़ियां,

मिट जाए अपनों के संग हर एक दूरियां।।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 5. हिना की खुशबू, झूलों की बहार,

आया है हरियाली तीज का पावन त्योहार।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 6. हरतालिका तीज पर,

आपकी जिंदगी में खुशियों का संचार हो।

जीवन में हमेशा प्यार की बहार हो,

आपके लिए कुछ ऐसा तीज का त्योहार हो।।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। 7. तीज पर आपके घर में खुशियों की बौछार हो,

हर दिल में प्रेम और विश्वास का संचार हो।

सबके जीवन में सुख-समृद्धि की बहार हो,

माता गौरा का आशीर्वाद सदा आपके साथ हो।।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 8. आपका तप रंग लाए,

शिव-गौरा अपना आर्शीवाद बरसाए।

ढेर सारी खुशहाली आपके घर आए,

आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं।।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 9. आज मांग लो,

शिव-गौरा से अखंड सुहाग का वरदान,

पूरी होगी आपकी हर एक आस।।

आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं! 10. पेड़ों पर हो झूले

साथ में हो ढेर सारी हंसी की फुहार