Happy Vishwakarma Puja 2025: विश्वकर्मा पूजा के टॉप 10 संदेश, अपनों को भेजकर करें विश

Vishwakarma Puja 2025: आज देश भर के कई राज्यों में विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा होगी। इस खास मौके पर लोग स्नान करके पूरे विधि-विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा को पूजते हैं और माना जाता है कि इस दिन की पूजा करने से हर मनोकामना जल्दी पूरी होती है।

आज विश्वकर्मा पूजा है। हर साल जब भी सूर्य देव कन्या राशि में गोचर करते हैं तो उस दिन विश्वकर्मा जयंती होती है। देश के कई राज्यों में इस पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में इस पूजा को लोग धूमधाम से पूरा करते हैं। इस खास दिन पर भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूजा को सच्चे मन से करने से सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। आज के खास दिन पर लोग अपनों को एसएमएस के जरिए बधाई संदेश देते हैं। आप भी अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को इस खास दिन की शुभकामनाएं खास अंदाज में दें। नीचे कुछ विशेज हैं जो आप आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हैं।

1. भगवान विश्वकर्मा आप पर बरसाएं अपनी कृपा, बिजनेस-नौकरी में मिले खूब सफलता। हर दिन यूं ही आगे बढ़ते रहिए। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. दिन-दूनी रात चौगुनी करें आप खूब तरक्की, आसानी से बन जाए आपके हर काम। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से आपका हर काम हो जाए सफल, कार्यक्षेत्र में मिले नई राह। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. विश्वकर्मा पूजा पर करते हैं हम यही कामना कि सफल हो आपका हर बिजनेस, दिन-रात मिले तरक्की। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. भगवान विश्वकर्मा आपकी जिंदगी में ग्रोथ और समृद्धि ले आएं। हर दिन आप तरक्की के रास्ते पर बढ़ते जाएं। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. विश्वकर्मा जी की कृपा से हर बुरी नजर से रहें आप दूर, लोगों के गलत इरादे हो चकनाचूर। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. विश्वकर्मा पूजा पर उन सभी लोगों को नमन, जिन्होंने आगे बढ़ने में हमेशा दिया साथ, सदा सिर पर बनाए रखें अपना हाथ। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. विश्वकर्मा पूजा के दिन मेरी ओर से सम्मान उन हाथों का, जो करते हैं निर्माण। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।