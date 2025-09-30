happy shardiya navratri 9th day wishes in hindi for friends and relatives Navratri 9th Day Wishes: मां दुर्गा करेंगी बेड़ापार..भेजें ऐसे ही चुनिंदा 10 मैसेज
आस्थाhappy shardiya navratri 9th day wishes in hindi for friends and relatives

Navratri 9th Day Wishes: मां दुर्गा करेंगी बेड़ापार..भेजें ऐसे ही चुनिंदा 10 मैसेज

Happy Navratri Wishes: कल शारदीय नवरात्रि का समापन है। आज अष्टमी की पूजा की जा चुकी है। वहीं कल का दिन मां सिद्धिदात्री का होगा। इस खास मौके पर लोग अपने सगे-संबंधियों को मां दुर्गा का आशीर्वाद और प्यार भेजते हैं। देखें कुछ ऐसे ही चुनिंदा 10 मैसेज जो आप अपनों को भेज सकते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 01:50 PM
Happy Navratri Wishes: कल यानी 1 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन है। 22 सितंबर से से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। आज अष्टमी के दिन महागौरी को पूजा जाता है। वहीं कल का दिन मां दुर्गा के नवें अवतार मां सिद्धिदात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि के शुभ मौके पर लोग घर में हवन करवाते हैं। साथ ही कई लोग कन्या पूजन के साथ इसका समापन यानी पारण करते हैं। इसी के साथ लोग अपने दोस्तों और सगे-संबंधियों को खास अंदाज में शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। आप भी इस साल अपनों के नाम भेजें खास संदेश। नीचे पढ़ें 10 यूनीक और खूबसूरत विशेज....

1. मां दुर्गा का हमेशा बना रहे साथ

नवरात्रि पर हो आपके जीवन में खुशियों की बरसात।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

2. शक्ति की देवी करें आपकी मनोकामना पूरी,

नवरात्रि पर हर गम से बन जाए आपकी दूरी।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

3. यूं ही बना रहे माता रानी का आप पर प्यार

आज आपके सारे दुख वो पल भर में लेंगी वार

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

4. दुर्गा माता के चरणों में सजे आपके सपने

आप भी खुश रहें और हमेशा मुस्कुराएं आपके अपने।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

5. माँ के आशीर्वाद से हर राह आसान हो,

बनने लगे आपके हर बिगड़े काम।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

6. मां दुर्गा इस बार करेंगी बेड़ा पार

आज से आपकी जिंदगी देंगी वो संवार

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

7. नवरात्रि पर मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिले

हर कदम पर खुशियां ही खुशियां खिले।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

8. देवी मां के आशीर्वाद से हर काम में होगी जीत

मिले ढेर सारी खुशियां, दुख के दिन जाए अब बीत

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

9. मां दुर्गा का प्यार आपके जीवन में लाए खुशियां

छंट जाए गम के बादल और डबल हो खुशियां।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।

10. नवरात्रि नवमी पर मां दुर्गा का प्यार मिले अपार,

हर दिन आपके जीवन में खिले खुशियों का त्यौहार।

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।