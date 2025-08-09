happy raksha bandhan wishes top 10 latest in hindi for brother and sister Raksha Bandhan Wishes: भाई-बहन के लिए 10 लेटेस्ट विशेज, सातवीं है सबसे खास
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाhappy raksha bandhan wishes top 10 latest in hindi for brother and sister

Raksha Bandhan Latest Wishes for Brother and Sister: सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए हम नीचे कुछ विशेज शेयर कर रहे हैं जोकि काफी प्यारे हैं। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 08:12 AM
Happy Raksha Bandhan 2025: आज का दिन कई मायने में खास है। सावन का महीना आज खत्म हो रहा है। कल से सावन पूर्णिमा लगी थी, जिसकी समाप्ति आज यानी कि 9 अगस्त को हो रही है। सावन पूर्णिमा वाले दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जहां भाई अपने बहनें को राखी बांधकर उसके लिए दुआएं मांगती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वादा करता है। इस पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन वाले दिन आप अपने भाई और बहनों को खास अंदाज में विश करना चाहते हैं तो नीचे कुछ प्यारे-प्यारे मैसेज हैं, जिन्हें पढ़कर किसी के भी चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाएगी। नीचे देखें रक्षाबंधन की बधाई से जुड़े लेटेस्ट मैसेज...

1. ना लगे भाई तुझे किसी की नजर,

हर पल रखूंगी तेरी खबर।

खुशियां भर दूं सारी झोली में तेरी,

हर बार मांगू दुआ तुझे लग जाए उम्र मेरी।

2. लाल-गुलाबी राखी से रंग रहा संसार,

सूरज की किरणें खुशियों की बहार।

चांद की चांदनी अपनों का प्यार,

मुबारक हो आपको राखी का त्योहार।

3. भाई-बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान,

इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता चाहे ढूंढ लो सारा जहान।

4. राखी का त्योहार है, रेशम की डोरी है,

प्यारा सा भाई और बहनों की टोली है।

दुआ है ये साथ कभी ना छूटे,

प्यार का ये बंधन कभी न टूटे।

5. प्यारे से बंधन में छिपी है इस रिश्ते की मिठास

राखी के धागे में बसी है भाई-बहन की आस

6. राखी का त्योहार है सबसे प्यारा,

भाई-बहन का बंधन है न्यारा।

तेरे जैसा भाई पाकर खुश हूं मैं,

दुआ है तुझे मिले इस संसार का सुख सारा।

7. राखी है प्यार का त्योहार,

बहन करती है भाई से दुलार।

भाई देता है उसकी रक्षा का वचन,

इस प्यार भरे रिश्ते को दिल से दुआ।

8. दिल में है प्यार, जमकर होती है तुमसे तकरार,

दुआ है मेरी कभी ना आए इस प्यारे से रिश्ते में दरार।

9. भाई तेरे हर सुख-दुख में साथ हूं मैं,

तू है आसपास तो खुश हूं मैं।

हर दिन हो रक्षाबंधन जैसा,

तेरे लिए दुनिया की खुशियां मांगती हूं मैं।

10. भाई मेरी पहचान है तू,

तू है तो मैं हूं।

मांगती हूं तेरे लिए हर पल दुआ,

मेरी जान है तू।

Happy Raksha Bandhan 2025