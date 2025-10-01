Happy Navratri Wishes: मां दुर्गा के चरणों में…अपनों को भेजें ये टॉप 10 मैसेज

Happy Navratri Wishes in Hindi: आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। आज लोग कन्या भोज करवाते हैं। साथ ही घर में हवन करवाया जाता है। इस बार की शारदीय नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिन की थी। ऐसा संयोग 27 साल में बना। आज के शुभ दिन पर अपनों को भेजें खास संदेश…

Happy Navratri 2025: 22 सितंबर से शुरु हुए शारदीय नवरात्रि का आज आखिरी दिन है। इस बार की नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन की थी। ऐसा संयोग कई साल बाद बना। दरअसल 27 साल पहले ही ऐसा योग बना था, जब नवरात्रि 10 दिन पड़ी थी। इस बार चौथी नवरात्रि 2 दिन हुई, जिसमें मां कूष्मांडा को पूजा गया। आज नवरात्रि के समापन पर लोग मां दुर्गा की पूजा करते हैं। घर में हवन इत्यादि होता है। साथ ही कन्या पूजन करवाते हैं। इस खास दिन को और भी खास बना दीजिए अपनों को ये प्यारे मैसेज भेजकर...

1. माँ दुर्गा के चरणों में मिले खूब प्यार,

जीवन में आपको मिले खुशियों का उपहार,

सफलता संग शक्ति का हो सदा संगम,

नवरात्रि लाए आपके जीवन में ढेर सारा आनंदम।

2. शक्ति का पर्व है, भक्ति का रंग,

मां दुर्गा का आशीर्वाद रहे हरदम संग,

हर मुश्किल राह बने आसान,

नवरात्रि पर बन जाए सारे काम।

3. मां दुर्गा के कदम घर में आएं,

सारे दुःख पल भर में दूर हो जाएं,

आप सफलता का दीप जलाएं,

इस बार नवरात्रि सुख-समृद्धि लाएं।

4. आज मां दुर्गा की ज्योत जगाएं,

सब लोग भक्ति भाव मन में समाएं,

अबसे सपनों का हर फूल खिले,

इस बार नवरात्रि जीवन में सारे रंग घुले।

5. हर ओर मां का ही नाम हो,

हर पल मन में उनका धाम हो,

जिंदगी में खुशियों की बरसात हो निरंतर,

इस बार नवरात्रि का पर्व बने सुंदर।

6. मां अम्बे का आशीर्वाद मिले,

हर कठिनाई से अब आप निकलें,

आपके सपनों का संसार खिले,

नवरात्रि आपके जीवन को ऐसे रंग दे।

7. आज सजें मां के दरबार में दीप,

घर के हर मन हो भक्ति में लीन,

अबसे सुख-शांति का ही हो बसेरा,

नवरात्रि हमेशा लाए जीवन का सवेरा।

8. सपनों की हर राह आसान हो,

हर पल जीवन गुलजार हो,

मां दुर्गा के चरणों का आशीर्वाद मिले,

इस बार नवरात्रि में सब मंगल खिले।

9. आज मां दुर्गा की छांव मिले,

सबसे भक्ति से मन पावन खिले,

हर काम बने सरल आपका,

इस बार नवरात्रि लाए सुख अपार।

10. मां के आशीष से हो सब काम,

हर ओर बजे जयकारा नाम,

आप खुशियों का दीप जलाए,