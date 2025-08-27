happy ganesh chaturthi 2025 top 10 best wishes and messages in hindi Happy Ganesh Chaturthi: गणपति बप्पा मोरया…लोगों को भेजने के लिए टॉप 10 मैसेज
Happy Ganesh Chaturthi: गणपति बप्पा मोरया…लोगों को भेजने के लिए टॉप 10 मैसेज

Happy Ganesh Chaturthi 2025: आज गणेश चतुर्थी है। हर साल भाद्रपद माह में गणपति बप्पा का आगमन होता है। चारों को उल्लास और अलग ही चमक देखने को मिलती है। इस खास मौके पर लोग अपनों को संदेश भेजते हैं। कुछ ऐसे ही चुंनिदा और यूनीक मैसेजेस आप नीचे पढ़ सकते हैं।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:00 AM
Happy Ganesh Chaturthi: गणपति बप्पा मोरया…लोगों को भेजने के लिए टॉप 10 मैसेज

Ganesh Chaturthi Wishes 2025: हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष रूप से इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि कुछ साल से पूरे देश में गणेश चतुर्थी उत्सव का रंग देखने को मिलता है। आज गणेश चतुर्थी है। कई लोग घर में बप्पा का स्वागत एक दिन पहले ही करा चुके हैं। कुछ लोगों के घर में आज बप्पा का आगमन होगा। वहीं गणेश चतुर्थी के पंडाल भी सज चुके हैं। हर कोना बप्पा के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज कुछ घंटे बाद ही शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की विधि-विधान के साथ पूजा होगी। वहीं लोग अपने खास लोगों को गणेश चतुर्थी पर शुभकामनाएं भी भेजते हैं। नीचे कुछ ऐसे संदेश हैं जो आप अपने संगे-संबंधियों और दोस्तों को भेज सकते हैं।

1. गणपति बप्पा मोरया! आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहें। आपको और आपके पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. विघ्नहर्ता गणेश जी के आगमन से आपकी जिंदगी की हर बाधा दूर हो और आपको हर काम में सफलता मिले। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।

3. गणपति जी का आशीर्वाद आपके घर-परिवार और अपनों पर हमेशा बना रहे, यही मंगलकामना है। गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं।

4. गणपति बप्पा आपके जीवन में सुख-शांति और संपन्नता ले आएं। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई।

5. बप्पा की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हों और जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएं। गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएँ।

6. गणेश जी का नाम लेकर शुरू करें हर काम, सफलता और सौभाग्य हमेशा आपके कदम चूमेंगी। आपके लिए गणेश चतुर्थी मंगलमय हो।

7. विघ्नहर्ता गणेश जी आपके जीवन से सारे कष्ट हर लें और आपको हर खुशी दें। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. इस पावन पर्व पर गणपति से आपको नई और सकारात्मक ऊर्जा मिले। गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई।

9. गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी की हर राह आसान और मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

10. आपके सिर पर सदा हो बप्पा का हाथ, हमेशा रहे सुख-समृद्धि और खुशियों का वास। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।