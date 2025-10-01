happy dussehra top 10 two liner wishes in hindi for relatives and friends Happy Dussehra 2025 Wishes: विजयादशमी पर भेंजे ये 10 मैसेज, सातवीं है सबसे खास
Happy Vijyadashami 2025 Wishes: बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। इस बात का संदेश हमें बार-बार दशहरे वाले दिन मिलता है। यही सत्य है। इस खास मौके पर लोग अपनों को बधाई देते हैं। आपके लिए कुछ ऐसे ही चुंनिदा मैसेज हम लेकर आए हैं, जिनमें से कुछ तो आप भेजने से पहले बार-बार पढ़ने वाले हैं। 

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:21 PM
Happy Dussehra Wishes in Hindi: अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इस दिन की पूजा को भी शुभ माना जाता है। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर को है। इस दिन भगवान राम ने लंकेश रावण का वध करके विजय प्राप्ति की थी। ठीक इसी दिन मां दुर्गा ने भी राक्षस महिषासुर का वध किया था। ऐसे में इस दिन को शक्ति और बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में जानते हैं। लोग दशहरा के दिन भगवान राम को पूजते हैं और शाम में रामलीला के दौरान रावण वध को देखने की परंपरा काफी पुरानी है। इसी के साथ लोग अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को दशहरा की विशेज भेजते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ चुंनिदा मैसेज आप देख सकते हैं...

1. बुराई का अंधेरा सदा हो दूर,

अच्छाई से रोशन हो जाए सबका नूर।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. रावण सा घमंड ना रहे किसी के मन में,

जीत हो सदा सच्चाई की सभी के जीवन में।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3. भगवान राम की तरह आदर्श अपनाओ,

बुराई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ जाओ।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. विजय का पर्व है सच्चाई का प्रतीक,

हर दिन बजे आपकी जिंदगी में उजाले का संगीत।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

5. रावण की तरह हर बुराई को जलाओ,

अपने मन के भीतर भलाई जगाओ।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. खुशियों के दीप सजें हर द्वार,

दशहरा आपके लिए लाए सौभाग्य अपार।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

7. मन से मिटे छल और कपट,

सत्य और धर्म हो आपके जीवन का पट।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

8. जले अहंकार और लोभ की ज्वाला,

सजे आपके जीवन में प्रेम का सुंदर प्याला।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

9. इस दशहरा पर हर मन खिल जाए,

हर तरह की बुराई का साया सदा मिट जाए।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. विजय हो फिर से प्रेम और विश्वास की,

हार हो ईर्ष्या और एक-एक अहंकार की।

विजयादशमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।