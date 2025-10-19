Happy Diwali 2025: दिवाली पर इन प्यार भरे संदेशों से दें दोस्तों और प्रियजनों को शुभकामनाएं

संक्षेप: 2025 की दिवाली विशेष शुभ है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा को फलदायी बनाएंगे। देवी-देवताओं की कृपा से जीवन उज्ज्वल होगा। इस खुशी के मौके पर दोस्तों-रिश्तेदारों को प्यार भरे संदेश भेजें।

Sun, 19 Oct 2025 11:18 PM

दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रिय पर्व है, जो हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पावन दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा से धन-धान्य की वृद्धि होती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी रात में घरों का भ्रमण करती हैं, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि आती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का भी प्रतीक है।

2025 की दिवाली विशेष शुभ है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा को फलदायी बनाएंगे। देवी-देवताओं की कृपा से जीवन उज्ज्वल होगा। इस खुशी के मौके पर दोस्तों-रिश्तेदारों को प्यार भरे संदेश भेजें।

1 रंगोली से सजा हो,आपका घर आंगन

दीवाली के त्योहार सा जगमगाए

आपका सारा जीवन

हैप्पी दिवाली 2025

2 आपको बहुत-बहुत शुभ एवं समृद्ध दीवाली की शुभकामनाएं, दीयों की रोशनी आपको खुशी और सफलता की राह पर ले जाए, हैप्पी दिवाली।

3 प्यार की बंसी बजे,प्यार की बजे शहनाई,

खुशियों के दीप जले, दुख कभी ना ले अंगड़ाई

शुभ दीपावली

4 इस दीवाली पर, मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूं कि वह आपको धन, स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करें। आप और आपका परिवार शांति और आनंद के साथ इस पर्व का आनंद लें। दीवाली की बधाइयां!

5 सुख के दीपक जले, घर आंगन में खुशहाली हो,

बड़ों का आशिर्वाद और अपनों का प्यार मिले,

ऐसी आपकी मंगल दिवाली हो।

दिवाली की बधाइयां।

6 दीवाली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, आपका जीवन धार्मिकता और सदाचार से भरा हो, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

7 गणेश जी से मिले बुद्धि का वरदान,

लक्ष्मी जी से मिले धन-संपदा का दान।

यही कामना है हमारी, इस दिवाली

पाएं आप सुख-समृद्धि और मान सम्मान।

दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।

8 इस दीपावली आपके जीवन में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश सुख-शांति और समृद्धि लाएं। जीवन दीप सा रौनक हो, प्यार, स्नेह और आनंद का उजियारा फैले। आपको और आपके प्रिजयन को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।

9 हरदम खुशियां हो साथ, कभी दामन ना हो खाली,

हम सभी की तरफ से, आपको हैप्पी दिवाली

10 धन की वर्षा हो इतनी की,

हर जगह आपका नाम हो

दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो

यही शुभकामना है हमारी