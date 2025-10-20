Happy Diwali Wishes: दोस्तों को भेजने के लिए 11 परफेक्ट संदेश, आठवीं वाली जिगरी यार को भेजें
संक्षेप: Happy Diwali Wishes: दीवाली के खास मौके पर लोग अपनों के साथ वक्त बिताते हैं। वहीं जो लोग दूर हैं, उन्हें बधाई संदेश देना तो बनता है। नीचे पढ़ें कुछ ऐसे चुनिंदा मैसेज जो आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं।
Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi: आज यानी 20 अक्टूबर को देश भर में दीवाली मनाई जाएगी। शाम में मां लक्ष्मी की पूजा होगी। दीवाली हर किसी की खास होती है। दीवाली की रात घर जगमग रोशनी से भर जाता है। बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हर किसी के चेहरे पर दीवाली एक अलग ही मुस्कान ले आती है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। हर साल इस महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर ही दीवाली मनाई जाती है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देना नहीं भूलते हैं। ऐसे में लोग अपनों को सबसे खास वाला संदेश ही भेजना पसंद करते हैं। हम आपके साथ कुछ ऐसे चुंनिंदा मैसेज शेयर कर रहे हैं जोकि आप अपनों को भेज सकते हैं।
1. दीयों की रोशनी से चमके जहां,
खुशियों से भर जाए हर मकान।
Happy Diwali 2025!
2. मिठास घुले आज रिश्तों की बातों में,
रोशनी छाए अबसे आपकी हर एक रातों में।
Happy Diwali 2025!
3. ना रहे अंधेरा, ना हो कोई गम,
खुशियों की बारिश अबसे हो हर दम।
Happy Diwali 2025!
4. दीप जले तो दिल से जले,
हर सपना अब सच में ढले।
Happy Diwali 2025!
5. रोशन हो जाए मन का आंगन,
महके आपका हर पल जैसे चंदन।
Happy Diwali 2025!
6. घर में लक्ष्मी मां का हो बसेरा,
खुशियों से भर जाए हर सवेरा।
Happy Diwali 2025!
7. दीयों की लौ से जगमग संसार,
सबको मिले खुशियों का उपहार।
Happy Diwali 2025!
8. घर में हंसी से भर जाए हर एक का चेहरा,
इस दीवाली पर आपके लिए हो खुशियों का सवेरा।
Happy Diwali 2025!
9. अंधेरों से नाता तोड़ो प्यारो,
रोशनी को दिल में आज उतारो।
Happy Diwali 2025!
10. पटाखों से नहीं, प्यार से मनाओ,
आज दिल से दिल का दीप जलाओ।
Happy Diwali 2025!
11. मीठे बोल और स्वादिष्ट मिठाई,
सबको दिल से मुबारक हो दिवाली भाई।
Happy Diwali 2025!
