Happy Diwali Wishes: दीवाली पर भेजें ये खास संदेश, दोस्तों के लिए सातवीं वाली है परफेक्ट

संक्षेप: Happy Diwali 2025 Best Wishes, Message, SMS and Quotes: दीवाली हर साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है। अमावस्या की रात को मनाया जाने वाले इस पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। दीवाली पर लक्ष्मी मां की पूजा को पूजा जाता है। साथ ही लोग इस दिन अपनों को बधाई संदेश भी देते हैं।

Sun, 19 Oct 2025 03:16 PM

Happy Diwali 2025 Wishes in Hindi: साल का सबसे खूबसूरत दिन दीवाली का होता है। दीवाली पर लोग घरों को दीयों और लाइट से सजाते हैं। वहीं दीवाली की रात में विशेष रूप से लक्ष्मी मां की पूजा होती है। साथ ही भगवान गणेश और कुबेर देवता को भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का खास महत्व है, जिसका इतिहास भगवान श्रीराम के साथ जुड़ा हुआ है। श्रीराम 14 साल का वनवास खत्म करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ घर पहुंचे थे, तब अयोध्या वासियों ने स्वागत में घी के दीए जलाए थे। इस खास दिन को ही लोग दीवाली के रूप में मनाते हैं। साथ ही इस दिन लोग सगे-संबंधियों और दोस्तों को दीवाली की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। ऐसे ही कुछ संदेश नीचे हैं जो आप दीवाली पर अपनों को भेज सकते हैं।

1. दीपों की रोशनी से भर जाए घर-आंगन,

खुशियों की बहार से खुश हो जाए आपका मन।

2. रंग-बिरंगे फूलों की तरह जीवन आपका महके,

दीवाली की खुशियां आपके घर में इस बार खूब दमके।

3. पटाखों की चमक, मिठाइयों का स्वाद,

दीवाली पर हो आपके लिए खुशियों की बरसात।

Happy Diwali 2025!

4. रौशनी के दीप जलें हर दिशा में,

प्यार और आनंद बहे आपके जीवन की बगिया में।

Happy Diwali 2025!

5. खुशियों की मिठास हो हर दिन आपके पास,

सफलता और प्रेम हो हमेशा आपके साथ।

Happy Diwali 2025!

6. दुआ है हमारी ये दीवाली आपके लिए बने खास,

हो अपने संग और मां लक्ष्मी की कृपा हो साथ।

Happy Diwali 2025!

7. सपनों की रोशनी से सज जाए आपका घर,

खुशियों से भरा रहें आपके जीवन का हर सफर।

Happy Diwali 2025!

8. दीपों की चमक और रिश्तों की मिठास,

दीवाली लाए आपके जीवन में ढेर सारा उल्लास।

Happy Diwali 2025!

9. रंग और रोशनी से महके आपका जीवन,

खुशियों से भरा रहें अबसे आपका हर दिन।

Happy Diwali 2025!

10. सफलता, सुख और प्यार हो आपके पास,

दीवाली लाए जीवन में हर दिन नया उल्लास।