Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़आस्थाhappy diwali 2025 latest unique wishes for sms facebook messenger whatsapp status
Happy Diwli: केवल हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें शुभकामनाएं

Happy Diwli: केवल हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें शुभकामनाएं

संक्षेप: दिवाली का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। लोग घरों को दीपक, रंगोली और लाइट्स से सजाते हैं। इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की खास पूजा होती है। इस बार दिवाली पर केवल 'हैप्पी दिवाली' ना कहें! यूनिक संदेशों से अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दें।

Mon, 20 Oct 2025 11:10 AMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। लोग घरों को दीपक, रंगोली और लाइट्स से सजाते हैं। इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की खास पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही दिवाली मनाई जा रही है।

मान्यता है कि रात्रि में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। प्रदोष काल व निशिता काल मुहूर्त में पूजा से धन-धान्य कभी कम न हो। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब से दीप जलाकर स्वागत की परंपरा चली आ रही है। इस बार दिवाली पर केवल 'हैप्पी दिवाली' ना कहें! यूनिक संदेशों से अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दें।

1

दीप जलते-जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें।

Happy Diwali

2

घर-घर हो खुशहाली, हर कोई मनाए दिवाली,

गले मिलकर सबको कहो, Happy Diwali

3

आया-आया दिवाली का त्योहार आया, संग अपने खुशियों की सौगात लाया

दीपावली के पावन पर्व पर, आपकी हर मनोकामना पूरी हो

दिवाली की शुभकामनाएं

4

आपके जीवन में फुलझड़ियों सी मुस्कुराहट और पटाखों सी हंसी हो,

आशाओं के दीपों से रौशन आपके जीवन की हर घड़ी हो।

आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं

5

अब हर घर में हो उजाला हो,

दिवाली का पर्व सुखद और निराला हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

6

प्रेम के दीपक जले और मिटे नफरत का अंधकार,

सुख-शांति और समृद्धि लाए, ये दिवाली का त्योहार

हैप्पी दीपावली

7

दीप जलते और जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दीपों की तरह जगमगाते रहें।

Happy Diwali

8

लक्ष्मीजी और गणेशजी की कृपा से

आपको कामयाबी, सुख, शान्ति और समृद्धि प्रदान हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

9

अपनों को प्यार, मिल बाटेंगे खुशियां यार

सुख में जीवन, अपनों का साथ रहे बेशुमार।

आपको और आपके परिवार के लिए शुभ रहे

दीपावली का त्योहार।

10

मां लक्ष्मी-गणेश को लेकर आ रहे हैं सीता-राम

स्वागत के लिए हो जाओ सभी तैयार।

दीप जलाकर मनाओ दिवाली की त्योहार

14 वर्ष का वनवास काटकर लौटे हैं श्रीराम।।

शुभ दीपावली

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Diwali Happy Diwali Wishes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अपना राशिफल जाने