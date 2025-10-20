Happy Diwli: केवल हैप्पी दिवाली नहीं, इस बार यूनिक तरीके से दें शुभकामनाएं

संक्षेप: दिवाली का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। लोग घरों को दीपक, रंगोली और लाइट्स से सजाते हैं। इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की खास पूजा होती है। इस बार दिवाली पर केवल 'हैप्पी दिवाली' ना कहें! यूनिक संदेशों से अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दें।

दिवाली का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। लोग घरों को दीपक, रंगोली और लाइट्स से सजाते हैं। इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की खास पूजा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही दिवाली मनाई जा रही है।

मान्यता है कि रात्रि में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। प्रदोष काल व निशिता काल मुहूर्त में पूजा से धन-धान्य कभी कम न हो। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तब से दीप जलाकर स्वागत की परंपरा चली आ रही है। इस बार दिवाली पर केवल 'हैप्पी दिवाली' ना कहें! यूनिक संदेशों से अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं दें।

1 दीप जलते-जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है ये दुआ है हमारी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें।

Happy Diwali

2 घर-घर हो खुशहाली, हर कोई मनाए दिवाली,

गले मिलकर सबको कहो, Happy Diwali

3 आया-आया दिवाली का त्योहार आया, संग अपने खुशियों की सौगात लाया

दीपावली के पावन पर्व पर, आपकी हर मनोकामना पूरी हो

दिवाली की शुभकामनाएं

4 आपके जीवन में फुलझड़ियों सी मुस्कुराहट और पटाखों सी हंसी हो,

आशाओं के दीपों से रौशन आपके जीवन की हर घड़ी हो।

आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं

5 अब हर घर में हो उजाला हो,

दिवाली का पर्व सुखद और निराला हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

6 प्रेम के दीपक जले और मिटे नफरत का अंधकार,

सुख-शांति और समृद्धि लाए, ये दिवाली का त्योहार

हैप्पी दीपावली

7 दीप जलते और जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें याद आते रहें,

जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दीपों की तरह जगमगाते रहें।

Happy Diwali

8 लक्ष्मीजी और गणेशजी की कृपा से

आपको कामयाबी, सुख, शान्ति और समृद्धि प्रदान हो।

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

9 अपनों को प्यार, मिल बाटेंगे खुशियां यार

सुख में जीवन, अपनों का साथ रहे बेशुमार।

आपको और आपके परिवार के लिए शुभ रहे

दीपावली का त्योहार।

10 मां लक्ष्मी-गणेश को लेकर आ रहे हैं सीता-राम

स्वागत के लिए हो जाओ सभी तैयार।

दीप जलाकर मनाओ दिवाली की त्योहार

14 वर्ष का वनवास काटकर लौटे हैं श्रीराम।।