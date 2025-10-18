Hindustan Hindi News
happy dhanteras 2025 top 10 unique and short wishes in hindi for family and friends
Dhanteras Wishes 2025 दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने के लिए शॉर्ट टॉप 10 मैसेज, एक-एक है खास

Dhanteras 2025 Short Wishes: आज धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। इसी के साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर का आशीर्वाद लिया जाता है। इस खास मौके पर लोग खूब शॉपिंग करते हैं। वहीं अपनों को बधाई भी भेजते हैं। 

Sat, 18 Oct 2025 AM
आज यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस है। इस खास दिन पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि को पूजा जाता है। समुंद्र मंथन के दौरान ही भगवान धन्वंतरि अवतरित हुए थे। इस दौरान उनके हाथ में एक सोने का कलश था, जिसमें ढेर सारा अमृत था। भगवान धन्वंतरि को देवी-देवताओं का चिकित्सक भी कहा जाता है। उनके अवतरित होने की खुशी में ही धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन उनके अलावा मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को भी पूजा जाता है। इसी के साथ आज मृत्यु के देवता यमराज के लिए यम दीपदान भी किया जाता है। लोग इस दिन खरीददारी भी करते हैं। इसी के साथ अपनों को बधाई संदेश भेजना नहीं भूलते हैं। आज धनतेरस के मौके पर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं शॉर्ट विशेज की एक लिस्ट, जिसे आप अपनों को भेज सकते हैं।

1. दीयों की रोशनी से चमके आपका संसार,

धनतेरस लाए आपके जीवन में खुशियों की बौछार।

Happy Dhanteras 2025!

2. आज लक्ष्मी आएं आपके द्वार,

भर दें आपके जीवन में सुख अपार।

3. सोना-चांदी से ज्यादा कीमती हो प्यार,

यही संदेश लाए है धनतेरस का त्योहार।

4. दीए जलाओ मन में उजियारा करो,

धनतेरस पर हर गम को किनारा करो।

Happy Dhanteras 2025!

5. लक्ष्मी मां करें कृपा अपार,

आपके जीवन में सदा रहे उजियार।

Happy Dhanteras 2025!

6. सोना खरीदो या खरीदो चांदी का हार,

दिल में अपने जगाओ विश्वास अपार।

Happy Dhanteras 2025!

7. धनतेरस लाए हर घर में बहार,

खुशियां बनें सभी के जीवन का आधार।

Happy Dhanteras 2025!

8. दीयों की चमक में मुस्कान खिले,

हर सपना तुम्हारा अब साकार मिले।

Happy Dhanteras 2025!

9. दीप जलाओ सच्चे मन से आज,

धनतेरस बने खुशियों का आगाज।

Happy Dhanteras 2025!

10. जीवन में हो सुख-शांति का बसेरा,

इस बार धनतेरस लाए सौभाग्य सवेरा।

Happy Dhanteras 2025!