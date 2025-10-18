Dhanteras Wishes 2025 दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने के लिए शॉर्ट टॉप 10 मैसेज, एक-एक है खास

आज यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस है। इस खास दिन पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि को पूजा जाता है। समुंद्र मंथन के दौरान ही भगवान धन्वंतरि अवतरित हुए थे। इस दौरान उनके हाथ में एक सोने का कलश था, जिसमें ढेर सारा अमृत था। भगवान धन्वंतरि को देवी-देवताओं का चिकित्सक भी कहा जाता है। उनके अवतरित होने की खुशी में ही धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन उनके अलावा मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी को भी पूजा जाता है। इसी के साथ आज मृत्यु के देवता यमराज के लिए यम दीपदान भी किया जाता है। लोग इस दिन खरीददारी भी करते हैं। इसी के साथ अपनों को बधाई संदेश भेजना नहीं भूलते हैं। आज धनतेरस के मौके पर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं शॉर्ट विशेज की एक लिस्ट, जिसे आप अपनों को भेज सकते हैं।