धनतेरस पर अपनों को भेजने के लिए 10 सबसे खास मैसेज, 7वीं वाली है एकदम खास

संक्षेप: Dhanteras Wishes in Hindi: धनतेरस के खास मौके पर शॉपिंग का रिवाज होता है। लोग इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ-साथ भगवान कुबेर और धन्वंतरि की पूजा करते है। वहीं इस खास मौके पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भी भेजते हैं।

Fri, 17 Oct 2025 03:05 PM

Happy Dhanteras 2025 Wishes Hindi: धनतेरस यानी धन त्रयोदशी कल है। 18 और 19 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। ज्यादातर लोग 18 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाने वाले हैं। इस खास दिन पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा होती है। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को भी पूजा जाता है। ये त्योहार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग घरों में दीए जाते हैं और इसी दिन से दीपोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। इस खास मौके पर लोग अपने नाते-रिश्तेदार और खास दोस्तों को बधाई भी भेजते हैं। कुछ ऐसे ही विशेज नीचे आपके लिए हैं जो आप अपनों को भेज सकते हैं...

1. धनतेरस की शुभ घड़ी है आई,

मन में उमंग और रोशनी है लाई।

गणेश-लक्ष्मी करें आपके घर में निवास,

हर दिन बने अबसे सुख का वास।।

Happy Dhanteras 2025 2. सोना-चांदी क्या काम आए,

जब मन में प्रेम का दीप जलाए।

धनतेरस पर बस यही अरमान,

मां लक्ष्मी थामें आपकी कमान।।

Happy Dhanteras 2025

3. धनतेरस की ये रोशनी लाए खुशियों का उजाला,

लक्ष्मी मां भरें जीवन में प्यार और सुख का खजाना।

हर दिन रहे मंगलमय, हर रात रहे प्यारी,

सपनों से सजे आपके घर की एक-एक डारी।

Happy Dhanteras 2025 4. दीप जले तो रोशन हो राहें सारी,

लक्ष्मी मां भरें जीवन में खुशियों की क्यारी।

धनतेरस पर खिले सफलता और प्यार,

हर दिन आपका हो जैसे सुख-संपत्ति का त्योहार।।

Happy Dhanteras 2025

5. दीप जले, खुशियां आए,

हर तरफ रोशनी ही रोशनी छाए।

धनतेरस पर मिले मां लक्ष्मी की कृपा,

सफलता और सुख से सजे हर दिल का सपना।।

Happy Dhanteras 2025 6. धनतेरस का है ये पावन त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियों की बहार।

घर में मां लक्ष्मी का हो सदा वास,

बरसे कृपा और आप बन जाएं खास।।

Happy Dhanteras 2025 7. दीप जले घर के हर कोने में,

रोशनी से रोशन हो हर दिन।

धनतेरस की शुभकामनाएं आपको,

खुशियों से भर जाए अब आपका जीवन।।

Happy Dhanteras 2025 8. आप के यहां धन की हो बरसात,

घर में मां लक्ष्मी का हो निवास।

अब हर संकट का हो नाश,

सर पे उन्नति का पहनें आप ताज।।

Happy Dhanteras 2025 9. मां लक्ष्मी का नूर आप पर बरसे,

हर कोई आपसे मिलने को तरसे।

भगवान आपको दे इतने पैसे,

कि आप अब फूटकर पाने को तरसें।।

Happy Dhanteras 2025 10. सफलता कदम चूमती रहे,

खुशी आसपास घूमती रहे।

यश इतना फैले की कस्तूरी शर्मा जाये,

लक्ष्मी की कृपया इतनी हो लोग देखते रह जाये।।