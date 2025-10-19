Choti Diwali 2025 Wishes: आज ऐसे भेजें छोटी दीवाली की शुभकामनाएं, 1-1 संदेश है खास

संक्षेप: Happy Choti Diwali 2025: दीवाली 20 अक्टूबर को है। इससे एक दिन पहले यानी आज छोटी दीवाली मनाई जाएगी। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस खास दिन पर लोग अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को बधाई संदेश भेजते हैं। नीचे पढ़ें ऐसे ही टॉप 10 खास संदेश…

Sun, 19 Oct 2025 06:51 AM

Happy Choti Diwali 2025 Wishes In Hindi: आज छोटी दीवाली यानी नरक चतुर्दशी है। हर बार की तरह इस बार भी दीवाली को लेकर दो डेट सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोगों में काफी कन्फ्यूजन है। बता दें कि कल यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जा चुका है। आज भी आधे दिन के लिए धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। साथ ही आज ही छोटी दीवाली भी है। आने वाले कल यानी 20 अक्टूबर को अयोध्या समेत पूरे देश में दीवाली मनाई जाएगी। बात की जाए छोटी दीवाली की तो इसे काली चौदस और रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भी लोग घरों में दीए जलाकर खुशियां मनाते हैं। इस दौरान लोग अपनों को बंधाई संदेश भी देते हैं। ऐसे ही कुछ संदेश हम आपके साथ नीचे शेयर कर रहे हैं।

1. दीप जलें तो आज दिलों में उजियारा हो,

हर घर में आज खुशियों का सितारा हो।

2. छोटी दिवाली आए ढेरों खुशियां दे जाए,

हर चेहरे पर आज दिन भर मुस्कान सजाए।

3. रोशन हो जाएं आपके जीवन का हर एक कोना,

छोटी दिवाली पर तुम सबसे ज्यादा खुश होना।

Happy Choti Diwali 2025

4. दीए की रोशनी में प्यार झिलमिलाए,

छोटी दिवाली पर सबका दिल मुस्कुराए।

Happy Choti Diwali 2025

5. रोशनी से भर जाए आपका हर दिन,

दुनिया है फीकी आपकी मुस्कान के बिन।

Happy Choti Diwali 2025

6. हर रात सजे उजाले का मेला,

छोटी दिवाली आज दे खुशियों का रेला।

Happy Choti Diwali 2025

7. खुशहाली का आज मिलकर दीप जलाओ,

गमों को आज खुद से दूर भगाओ।

Happy Choti Diwali 2025

8. छोटी दिवाली का प्यारा त्योहार,

लाया है अपने संग खुशियां अपार।

Happy Choti Diwali 2025

9. घर-आंगन महके, दीप दमकें,

आज रिश्ते खिलें जैसे फूल चमकें।

Happy Choti Diwali 2025

10. हर कोना रोशन, हर मन प्यारा,

छोटी दिवाली आपकी मुबारक हमारा।