Happy Chhath Puja: छठ पूजा पर इन 10 लेटेस्ट मैसेज से प्रियजनों को भेजें शुभकामनाएं
संक्षेप: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है। इस पवित्र अवसर पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भेजते हैं। ऐसे में हम आपके लिए छठ पूजा के कुछ स्पेशल शुभकामना संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने सगे-संबंधियों और प्रियजनों को भेज सकते हैं।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह त्योहार अपार उल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता है। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का यह चार दिवसीय पावन पर्व संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। 27 अक्टूबर 2025 को छठ का तीसरा दिन है, जब शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाता है। घाटों पर ठेकुआ, फल और दूध की खीर से सजी टोकरी लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। डूबते सूर्य की लालिमा में मैया की कृपा की कामना की जाती है। इस पवित्र अवसर पर लोग अपनों को शुभकामनाएं भेजते हैं। ऐसे में हम आपके लिए छठ पूजा के कुछ स्पेशल शुभकामना संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने सगे-संबंधियों और प्रियजनों को भेज सकते हैं:
1
छठ पर्व आपके जीवन और मन को खुशियों से भर दे
आपको सुख दे, यश दे और समृद्धि दे
छठ पूजा और संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं
2
जय हो सूर्य देव की, जय-जय हो छठी मैया की
छठ महापर्व और पहले अर्घ्य की बहुत-बहुत बधाई
3
छठी मईया का हमेशा रहे आप पर आशीर्वाद
प्यार और खुशहाली के साथ मुश्किलों का हो नाश
जिंदगी में हमेशा रहे खुशियों का वास
छठ पूजा की हार्दिक बधाई
4
महापर्व छठ है आया
खुशियों की सौगात लाया
उल्लास सबके कण-कण में समाया
संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं
5
रथ पर होकर सवार,
सूर्य देव आए आपके द्वार,
सुख, सम्पत्ति और खुशियां मिले आपको अपार,
यूं ही बीते आपका छठ का त्योहार
6
जल में खड़े होकर दे दो सूर्य को अर्घ्य
व्रत रहकर कर लो छठी मईया को प्रसन्न
खुशियां और सुख आएगा आपके आंगन
छठ के पर्व पर स्वीकार करें मेरा अभिनंदन
7
गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू
खीरा,अन्नानास, नींबू और कद्दू,
छठी मईया करें हर मुराद पूरी
हम बाटें घर-घर मिठाई,
कभी ना हो आपकी और हमारी लड़ाई
जय छठी मईया
8
छठ पूजा आपके जीवन में लाए उजाला
खुल जाए किस्मत का ताला
ऊपर वाले की बरसे अपार कृपा
अगर कोई गलती हो गई हो, तो मांगता हूं क्षमा
छठ का पर्व मनाओ सभी के साथ
हमेशा बना रहे छठी मईया का आशीर्वाद
9
बिना सोचे ना करें कोई काम
जीवन में सदैव रहेगा आनंद और आराम
छठ के पर्व पर ना ले किसी से बैर
सभी अपने हैं ना समझें किसी को गैर
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
10
यूं ही नहीं मिलता हर किसी को छठ मनाने का मौका,
इस पर्व पर घर आंगन करो उजाला
कभी ना लगाओ अपने घर पर ताला,
स्वागत करो छठी मईया के आशीर्वाद का
ईश्वर करे यह पर्व शुभ हो आपका
छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
