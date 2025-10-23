Happy Bhai Dooj Wishes: भाई दूज के मौके पर भाई को भेजने के लिए 10 बेस्ट मैसेज

संक्षेप: Bhai Dooj Wishes: आज देशभर में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई-बहन के अटूट रिश्ते के प्रतीक भाई दूज के त्योहार का इतिहास काफी पुराना है। इस खास मौके पर अपने भाई-बहनों को बधाई संदेश भेजिए। ऐसे ही कुछ खास मैसेज नीचे पढ़ें…

Follow Us on

Thu, 23 Oct 2025 08:14 AM

Happy Bhai Dooj Wishes: आज भाई दूज है। इसे दीवाली का आखिरी त्योहार भी माना जाता है। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि पर इस त्योहार को मनाते हैं। आज देश के कई हिस्सों में भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई-बहन के बॉन्ड को दर्शाने वाले इस त्योहार की खूबसूरती ही अलग होती है। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। ये त्योहार रक्षाबंधन से ही मेलजोल खाता है। इस त्योहार का इतिहास यमराज और यमुना से जुड़ा है। इसीलिए भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस खास मौके पर भाई-बहन एक दूसरे को प्यार भरे बधाई संदेश भी भेजते हैं। ऐसे ही कुछ मैसेज आप नीचे देख सकते हैं।

1. भाई दूज का प्यारा त्योहार आज है आया,

भाई-बहन का प्यार और गहरा कर आया।

सुख, समृद्धि और हंसी ले कर आए,

आपके जीवन में खुशियों की बहार छाए।।

Happy Bhai Dooj 2025! 2. भाई दूज का दिन है आया,

भाई-बहन का प्यार है लाया।

सुख, शांति और खुशियां दें,

हर दिन आपके पास हो खुशियों का साया।।

Happy Bhai Dooj 2025! 3. रिश्ता हमारा है अनमोल,

भाई दूज पर ये प्यार और बढ़ा।

दुआ है मेरी भगवान से,

सफलता और खुशियां हो जीवन में भरा।।

Happy Bhai Dooj 2025! 4. भाई दूज पर मैं कहूं बस ये,

भाई मेरा रहे हमेशा खुश।

सपनों की हो पूरी हर ख्वाहिश,

जीवन में न आए तुमको कभी कोई भी दुख।।

Happy Bhai Dooj 2025!

5. भाई दूज का है ये त्योहार,

भाई-बहन का प्यार है बेशुमार।

सुख-शांति और सौभाग्य हमेशा मिले,

हर दिन आपके जीवन में खुशियों का त्योहार खिले।।

Happy Bhai Dooj 2025! 6. भाई दूज पर भेजा ये प्यार,

भाई मेरा रहे हमेशा खुशहाल।

जीवन में सफलता और खुशियां भर जाएं,

हर दिन आपकी हंसी से गूंजे घर परिवार।।

Happy Bhai Dooj 2025! 7. भाई दूज का दिन है खास,

भाई-बहन का प्यार है निराला।

दुआ है मेरी सदा आपके साथ,

हर दिन हो आपका खुशियों वाला।।

Happy Bhai Dooj 2025! 8. भाई दूज की प्यारी बधाई,

हमेशा मिले खूब सारा प्यार।

हर दिन हो खुशहाल,

खुशियों से भरा रहे घर परिवार।।

Happy Bhai Dooj 2025! 9. भाई दूज की खुशियां हों खास,

भाई मेरा रहे हमेशा पास।

दुआ है मेरी आपके लिए,

सपनों की पूरी हो हर आस।।

Happy Bhai Dooj 2025! 10. भाई दूज पर भेजा मेरा प्यार,

भाई मेरा रहे हमेशा खुशहाल।

हर दिन मिले नई-नई खुशियां,

जीवन आपका रहे उज्जवल और शानदार।।