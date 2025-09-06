Happy Anant Chaturdashi 2025 Wishes: अगले बरस तू...अपनों को भेजें ये खास संदेश

Happy Anant Chaturdashi 2025 Wishes: आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। साथ ही आज गणपति बप्पा के विसर्जन का दिन भी है। इस खास मौके पर अपनों को बधाई देना ना भूलें।

आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी का पर्व हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ आज भगवान गणेश जी के दस दिवसीय पर्व का समापन भी होता है। ऐसे में आज हर किसी की आंखें नम होती है। हालांकि दिल में एक उम्मीद होती है कि भगवान गणेश सबकी सुनकर ही जा रहे हैं और अगले साल फिर से आएंगे। गणेश चतुर्थी पर एक अलग सी एनर्जी नजर आती है। हर कोई पूरे जोश के साथ बप्पा का स्वागत करता है और पूरे दिल से उनकी सेवा में जुट जाता है।

आज का दिन अपने आप में खास है क्योंकि जिस जोश के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया गया था, उसी जोश के साथ उन्हें बताना होता है कि हम आपका इंतजार करेंगे और अगले बरस तू जल्दी ही आना। आज इस खास मौके पर आप भी अपनों को संदेश भेजकर उनका दिन बना दीजिए।

2. अनंत सूत्र की तरह आपके रिश्ते की डोर भी ऐसे ही मजबूत बने। आपकी जिंदगी में प्रेम, विश्वास और स्थिरता बढ़ती ही जाए।

3. गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ ही आपकी जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाएं। खुशियों से आपका दामन भर जाए।

4. गणपति बप्पा आपके सारे दुख हर लें और आपकी जिंदगी को सुख और समृद्धि से भर दें।

5. इस पावन दिन पर आपकी जिंदगी से सारे दुख दूर हो जाएं। आपको हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हैं।

6. अनंत चतुर्दशी पर आप और आपके परिवार को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिले। बप्पा आपकी जिंदगी में कोई कमी ना रखें।

7. गणपति बप्पा मोरया...भगवान गणेश आपके घर में खुशियों की एंट्री जल्दी करवाएं। आप स्वस्थ और खुश रहें।

8. अगले बरस तू जल्दी आ....भगवान गणेश आपकी हर टेंशन ले जा रहे हैं। अबसे आपके चेहरे पर बस स्माइल हो।

9. गणपति बप्पा आपको कभी भी उदास ना होने दें। हमेशा उनका हाथ आपके सिर पर हो।