Guruwar Upay: क्यों की जाती है केले के पेड़ की पूजा? मिलते हैं ये 3 फायदे

संक्षेप: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। इस खास दिन पर केले के पेड़ की पूजा की भी परंपरा है। जानें आखिर इसकी पूजा किसे करनी चाहिए और इससे क्या लाभ मिलते हैं?

Guruwar Upay: सनातन धर्म में सोमवार से लेकर रविवार का दिन बेहद ही खास होता है। हर एक दिन किसी ना किसी देवी-देवता से जरूर जुड़ा हुआ है। खास दिन पर खास देवी या देवता को पूजा जाता है और इनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय भी होते हैं जो हमारी बाधाओं को दूर करके शांति प्रदान करते हैं। बात की जाए गुरुवार की तो इस दिन का संबंध सृष्टि के पालनहार कहे जाने वाले विष्णु भगवान से हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पूजा जाता है। साथ ही इस दिन के लिए कुछ उपाय भी होते हैं, जिनमें से एक होता है केले के पेड़ की पूजा करना।

क्यों की जाती है केले के पेड़ की पूजा? अब समझते हैं कि आखिर गुरुवार के दिन ही केले के पेड़ की पूजा करने की सलाह क्यों और किसे दी जाती है? साथ ही जानेंगे कि भगवान विष्णु या फिर गुरुवार के साथ इसका क्या संबंध है? ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार केले के पेड़ को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि केले के पेड़ में उनका वास होता है। इसीलिए मान्यता है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। केले के पेड़ की पूजा करने की सलाह ज्योतिष उन्हें देते हैं जिन लोगों को कुंडली में कमजोर पड़े गुरु ग्रह को ठीक करना होता है। साथ ही ऐसे लोगों को गुरुवार की पूजा करने की भी सलाह दी जाती है।

केले के पेड़ की पूजा के 3 फायदे अगर हर गुरुवार केले के पेड़ की पूजा की जाए तो इसके कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले तो इस पूजा से गुरु दोष शांत होता है। साथ ही अगर किसी को प्रोफेशनल लाइफ में बार-बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे केले के पेड़ की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। ऐसे लोगों को अपने करियर में अच्छी ग्रोथ दिखती है। वहीं गुरु विवाह का भी कारक होता है। ऐसे में जिन लोगों की शादी में देरी हो रही या शादी में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें भी इसकी पूजा करने से लाभ मिलता है। इससे धन संबंधी दिक्कतें भी दूर होने लगती हैं।