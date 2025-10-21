Govardhan Puja Wishes 2025: नए अंदाज में इन 10 बधाई संदेशों से अपने प्रियजनों को दें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

संक्षेप: गोवर्धन पूजा, दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस पर्व को और खास बनाने के लिए, यहां 10 प्यार भरे बधाई संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

Tue, 21 Oct 2025 05:42 PM

गोवर्धन पूजा, दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका पर उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने की लीला का स्मरण कराता है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, यह पर्व प्रकृति और गायों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है।

2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी और शुभ मुहूर्त दोपहर 3:13 से शाम 5:49 बजे तक रहेगा। इस अवसर पर लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करते हैं और अन्नकूट प्रसाद बांटते हैं। इस पर्व को और खास बनाने के लिए, यहां 10 प्यार भरे बधाई संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

1 गरज उठे गगन सारा,

समंदर छोड़े अपना किनारा।

हिल जाए जहान सारा,

जब गूंजे जय कृष्ण का नारा।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई

2 बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है

आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई

3 जन की रक्षा के लिए

एक उंगली पर पहाड़ उठाया।

उसी कन्हैया की याद में

गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई

4 तूफान से जो डरते हैं,

जिनके मन में जीवन बसता है,

जो मौत को देखकर भी हंसते हैं,

जिनके मन में कृष्ण कन्हैया बसते हैं,

उन्हें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।

5 मुरली मनोहर ब्रज की धरोहर,

वो नंदलाला श्री गोपाला।

सब मिलकर मचाओ धूम,

क्योंकि कान्हा है आने वाला।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई

6 विश्वास और प्रार्थनाओं, प्रेम और प्रकाश,

शांति और सुकून से भरा यह दिन

आपके लिए खुशी लेकर आए।

आपको और आपके परिवार को

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।

7 घमंड तोड़ इंद्र का

प्रकृति का महत्व समझाया।

ऊंगली पर उठाकर पहाड़

कान्हा ही रक्षक कहलाया।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई

8 गोकुल के भगवान की जय हो,

मां यशोदा के पुत्र की जय हो,

भगवान कृष्ण की जय हो,

जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं,

प्यार करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं।

आपको और आपके परिवार को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।

9 प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,

पूरे होंगे सारे अधूरे काम,

आज काम न करना कोई दूजा,

आज तो करना है गोवर्धन पूजा।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

10 गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक,

विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव:।

लक्ष्मीर्या लोक पालानाम् धेनुरूपेण संस्थिता,

घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु।।