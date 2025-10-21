Hindustan Hindi News
गोवर्धन पूजा कब है? जानिए पूजा की सही विधि, मुहूर्त और महत्व

संक्षेप: हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति और गायों की रक्षा का प्रतीक है। इस बार गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर असमंजस है।

Tue, 21 Oct 2025 12:13 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। दिवाली के अगले दिन मनाए जाने वाला यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की लीलाओं का स्मरण कराता है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, श्रीकृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप और मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर उठाया था। यह पर्व प्रकृति और गायों की रक्षा का प्रतीक है। इस बार गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर असमंजस है। आइए इस लेख के माध्यम से गोवर्धन पूजा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानें।

गोवर्धन पूजा 2025 की सही तारीख

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर 2025 को शाम 5:54 बजे शुरू होगी और 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 बजे समाप्त होगी। हिंदू धर्म उदयातिथि का विशेष महत्व है। इसलिए, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर को उदयातिथि के अनुसार मनाई जाएगी। इस दिन लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं।

पूजा का सही समय

इस साल गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 बजे से 8:42 तक रहेगा। इस दौरान पूजन की कुल अवधि 1 घंटे 16 मिनट की है। वहीं गोवर्धन पूजा के लिए सायाह्नकाल का मुहूर्त दोपहर 3:29 बजे से 5:44 बजे तक रहेगा। शाम में पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 16 मिनट की है।

गोवर्धन पूजा की विधि

गोवर्धन पूजा में भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष विधान है। सबसे पहले आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इस पर रोली और चावल अर्पित करें। फिर एक दीपक जलाएं और खीर-पूरी, बताशे, जल, दूध, केसर चढ़ाएं। परिवार के साथ मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें।

पूजा के दौरान आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं। धर्म विशेषज्ञों के मुताबिक, गोवर्धन पूजा के दौरान मंत्र जाप से भगवान कृष्ण का आशिर्वाद मिलता है। ये मंत्र भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। गोवर्धन पूजा में आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं -

1. 'ॐ श्री कृष्णाय शरणं मम्।'

2. गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।

विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।

गोवर्धन पूजा का महत्व

धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, गोवर्धन पूजा का पर्व श्रीकृष्ण के प्रकृति-प्रेम और गोकुल की रक्षा को याद कराता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा से धन-धान्य, सुख-शांति और पारिवारिक एकता बढ़ती है। दान-दक्षिणा से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन अन्नकूट प्रसाद बांटने की परंपरा भी है, जो समृद्धि का प्रतीक है।

डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

