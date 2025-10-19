गणेश जी ने क्यों तोड़ा था कुबेर देवता का घमंड? पढ़ें ये पौराणिक कथा

संक्षेप: Ganesh Ji and Kuber Devta Story: पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने शिवजी के साथ मिलकर कुबेर देवता का घमंड तोड़ा था। जानिए आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी और कुबेर देवता को किस बात का घमंड हुआ था?

दीवाली कब है? इस बात का कन्फ्यूजन हर साल रहता है। इस साल भी कई लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि आखिर दीवाली 20 को है या फिर 21 अक्टूबर को? बता दें कि शुभ मुहूर्त और तिथि को देखते हुए दीवाली 20 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है। दीवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर देवता की भी पूजा होती है। धन के देवता कुबेर को लेकर कई तरह की पौराणिक कथाएं हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से घर में सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इन्हें लेकर एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान गणेश ने शिवजी के साथ मिलकर कुबेर देवता का गुरुर तोड़ दिया था। इसके पीछे की कहानी क्या है? जानिए नीचे दिए गए पौराणिक कथा से...

कुबेर को हुई इस बात का घमंड इस कहानी का जिक्र स्कंद और पद्म पुराण जैसे शास्त्रों में है। कहानी के हिसाब से एक समय मे कुबेर देवता के पास अपार धन, सोना और चांदी था। चारों ओर उनके ही गुणगान हो रहे थे। ऐसे में उन्हें खुद पर घमंड होने लगा। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने तीनों लोक के देवी-देवताओं को अपने यहां भोज पर बुलाया था। इस दौरान भगवान शिव का संपूर्ण परिवार भी आमंत्रित था। शिवजी ने कुबेर देवता की मंशा समझ ली थी और ना जाने का मन बनाया। कुबेर देवता ने उन्हें काफी मनाया तब जाकर शिव जी ने कहा कि वो तो नहीं आ पाएंगे लेकिन अपने बेटे गणेश को भेज देंगे।

भगवान गणेश को बार-बार लगी भूख जब भगवान गणेश कुबेर देवता के यहां पहुंचे तो वह अपने महल का भ्रमण करने का विचार करने लगे। गणेश जी ने कहा कि उन्हें काफी भूख लगी है। इसके बाद कुबेर देवता के आदेश पर गणेश जी के लिए सोने की थाली लगाई गई। पल भर में ही गणेश जी सारा भोजन खा गए। उन्हें बार-बार भोजन दिया गया। उनकी भूख नहीं मिटी तो वह रसोईघर जा पहुंचे। यहां पर रखी हर एक वस्तु गणेश जी खाने लगे। मेज से लेकर कुर्सी समेत सारी सजीव वस्तुएं भगवान गणेश खा गए।