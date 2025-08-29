गणेश चतुर्थी 2025: तीसरे दिन बप्पा के भोग में रखें ये चीजें, पूरी होगी हर मनोकामना

Ganesh Chaturthi Third Day: गणेश उत्सव का आज तीसरा दिन है। अगर आप भी बप्पा को भोग लगाने के बारे में सोचते वक्त कन्फ्यूज होते हैं तो आपका काम आसान होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की मदद से जानिए कि आज के दिन उन्हें किस चीज का भोग लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है।

Ganesh Chaturthi Third Day Bhog: बीते दिनों ही धूमधाम के साथ लोगों ने बप्पा का स्वागत किया है। महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष रूप से मनाए जाने वाले इस पर्व का रंग अब देश के हर कोने में फैल चुका है। गाजे-बाजे और ढोल-नगाड़ों के साथ बीते 27 अगस्त को ही लोगों ने घरों में गणपति की मूर्ति की स्थापना की है। कुछ लोग डेढ़ दिन में ही मूर्ति का विर्सजन करते हैं। तो वहीं कुछ लोग 3 से लेकर 5, 7 और 10 दिन तक भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे में हर दिन भगवान को क्या भोग लगाया जाए? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। आज जानेंगे कि आखिर गणेश उत्सव के तीसरे दिन गणपति बप्पा को किस चीज का भोग लगाना शुभ होता है।

भगवान गणेश को लगाएं इस चीज का भोग भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो बुद्धि और ज्ञान के भी देवता है। सभी के संकट को दूर करने वाले देवता की अगर सही विधि विधान से पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश उत्सव के तीसरे दिन भगवान को पूरन पोली का भोग लगाएं। बता दें कि ये महाराष्ट्र में काफी मशहूर है। आप आज के दिन भगवान गणेश को प्रिय केले का भोग भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो मोदक को भी भोग के रूप में रख सकते हैं। साथ ही पूजा के समय दुर्वा को अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। भोग लगाते वक्त मंत्र का उच्चारण करना ना भूलें।

दान में दे सकते हैं ये चीजें तीसरे दिन अगर कुछ चीजोंं का दान भी किया जाए तो भगवान गणेश काफी प्रसन्न होते हैं। आज के दिन जरूरतमंदों को कपड़े, खाना और मिठाई दान करना शुभ होता है। मान्यता है कि आज के दिन किया हुआ दान आपको दस गुना ज्यादा आशीर्वाद दिलवा सकता है। आज के दिन गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही घर के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं।