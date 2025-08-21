ganesh chaturthi 2025 sthapna rules for idol ganesh chaturthi par murti kaha rakhe गणेश चतुर्थी पर घर लाने वाले हैं बप्पा की मूर्ति? करें इन 7 नियमों का पालन
Ganesh Chaturthi Puja 2025: अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है। इस दौरान लोग घरों में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो कुछ नियमों को जान लेना जरूरी है। जानिए आखिर बप्पा की मूर्ति को खरीदने से लेकर उसकी स्थापना करने तक किन बातों पर विशेष ध्यान देना है।

Ganesh Chaturthi 2025: महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेश चतुर्थी जल्द ही आने वाला है। कुछ सालों से अब पूरे देश भर में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गणेश भगवान को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी मंगल काम को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसे में गणेश चतुर्थी अपने आप में ही खास हो जाती है। मान्यता है कि गणेशजी की वजह से बुद्धि और सौभाग्य दोनों बढ़ते हैं। बात करें गणेश चतुर्थी की तो ये पर्व 10 दिन तक चलता है। इस साल 27 सितंबर को लोग घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करेंगे। वहीं मूर्ति का विसर्जन 6 सितंबर को है। अगर आप भी इस साल घर में बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।

1. गणेश चतुर्थी के दिन घर में हमेशा मिट्टी से बनी मूर्ति की ही स्थापना करनी चाहिए। मिट्टी से बनी गणेश की मूर्ति को काफी शुभ माना जाता है और साथ ही ये पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है।

2. हमेशा ध्यान रखिए कि जिस मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड उत्तर दिशा में हो, उसे ही लें।

3. जब भी मार्केट से मूर्ति ले आएं तो कोशिश करें कि पूरे रास्ते गणेश जी का चेहरा ढका हुआ हो।

4. बप्पा की मूर्ति को घर की सबसे शुभ दिशा में रखें। घर का ईशान कोण सबसे शुभ होता है। इस दिशा में ही भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। अगर ये दिशा खाली ना हो तो उत्तर पूर्व की ओर भी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं।

5. इस बात का पूरा ख्याल रखें कि घर में गणेश जी की स्थापना के बाद कोई ना कोई सदस्य उनकी सेवा में हमेशा हाजिर रहे।

6. स्थापना के बाद घर में सुबह और शाम को उनकी आरती करिए। रोजाना भोग लगाकर उनके आसपास की चीजों को व्यस्थित करिए। साथ ही सफाई का भी पूरा ध्यान रखिए।

7. गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ ही नारियल रखे हुए कलश की भी स्थापना करें। साथ ही जितने दिन उन्हें घर पर रखें, हमेशा सात्विक खाना ही बनाएं।

