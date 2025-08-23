Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा संग करें इन देवी-देवताओं की भी पूजा, होगा दुखों का नाश

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर सिर्फ बप्पा ही नहीं बल्कि 4 और देवी-देवताओं की पूजा करके आप ढेर सारा आशीर्वाद पा सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर पंचदेवों की पूजा करना शुभ माना जाता है। नीचे विस्तार से जानें आखिर पंतदेव कौन हैं और इनकी पूजा-अर्चना से क्या लाभ मिलते हैं?

सनातन धर्म में भगवान गणेश से जुड़ा गणेश चतुर्थी पर्व का विशेष महत्व है। हर साल ये पर्व भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि पर मनाते हैं। हालांकि ये पर्व महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। बीते कुछ समय से पूरे देश भर में लोग आस्था के इस पर्व के रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। अगले ही हफ्ते इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान लोग पंडाल से लेकर घरों में बप्पा का स्वागत करते हैं। मान्यता के हिसाब से लोग कुछ दिन तक घर में बप्पा की मूर्ति रखकर उनकी सेवा-सत्कार में जुट जाते हैं। हर दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। शास्त्रों के हिसाब से गणेश चतुर्थी पर बप्पा की पूजा करते वक्त विशेष रूप से कई दूसरे देवी-देवताओं को भी पूजा जाना चाहिए।

गणेश चतुर्थी पर करें इन देवी-देवताओं की भी पूजा धार्मिक मान्यता के हिसाब से गणेश चतुर्थी पर पंचदेवों की पूजा करना शुभ माना जाता है। पंचदेव में भगवान गणेश के अलावा शिवजी, भगवान विष्णु, मां गौरी और सूर्यदेव आते हैं। कहा जाता है कि विधि विधान से की गई गणेश चतुर्थी की पूजा के दौरान इनका आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है। ऐसा करने से जिंदगी में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है और धन-धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। साथ ही सारे दुखों का भी धीरे-धीरे नाश हो जाता है।

इतने दिन घर पर रखें भगवान गणेश की मूर्ति अब सवाल आता है कि आखिर बप्पा की मूर्ति को कितने दिन घर रखा जाए? बता दें कि गणेश चतुर्थी से जुड़े कई नियम हैं।भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना के बाद इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। विधि विधान से पूजा करने के साथ ही भगवान गणेश को हर दिन भोग लगाना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जन से पहले घर पर रख रखते हैं। डेढ़ दिन से लेकर 3, 5 और 7 दिन तक भगवान गणेश की मूर्ति को घर में रखना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग पूरे 10 दिन तक उन्हें घर में रखते हैं।