गणेश उत्सव 2025: विसर्जन से पहले चूहा दिखने के पीछे है ये बड़ा संकेत, ना करें नजरअंदाज

अगर गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन तक आपको कहीं भी अचानक ही चूहा नजर आता है तो इसके पीछे बड़ा संकेत छिपा हुआ होता है। अगर ये चूहा सफेद होता है तो इसे और भी शुभ माना जाता है। जानिए क्या होता है चूहे के ऐसे अचानक दिख जाने के पीछे का संकेत…

बीते बुधवार को ही गणेश चतुर्थी थी। गणेश उत्सव पूरे 10 दिन चलता है। जहां 27 अगस्त को लोगों ने घरों में गणपति की स्थापना की है। वहीं अब 6 सितंबर को उनकी मूर्ति का विसर्जन होगा। घरों में स्थापना करने के बाद कई लोग भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी कर चुके हैं। दरअसल अपनी श्रद्धा अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति की सेवा डेढ़ से लेकर तीन, पांच, सात और दस दिन तक की जा सकती है। गणेश चतुर्थी से लेकर विसर्जन के समय के बीच अगर आपको कहीं भी चूहा नजर आता है तो इसके पीछे एक बड़ा संकेत छिपा हुआ है।

चूहे के दिखने के पीछे क्या है संकेत? सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी चीज के अचानक दिखने के पीछे कोई ना कोई संकेत होता है। इसे नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। गणेश उत्सव के दौरान अगर आपको कहीं भी चूहा दिखता है तो इसके पीछे भी बड़ा संकेत छिपा होता है। माना जाता है कि अगर गणेश चतुर्थी के आसपास चूहा दिखता है तो इसका मतलब साफ है कि भगवान गणेश ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। साथ ही इसका ये भी मतलब है कि जिंदगी से जल्द ही सारी बाधाएं दूर होने वाली है। अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाए तो ये तो और भी शुभ होता है। इसके दिखने का मतलब है कि अब जिंदगी में सारे बदलाव सकारात्मक ही होंगे।

चूहे का बाहर जाना शुभ संकेत अगर आप चूहे को घर से बाहर जाते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब और भी अच्छा होता है। ऐसे चूहे को देखने के पीछे ये संकेत होता है कि वो घर से सारी परेशानियों को दूर ले जा रहा है। साथ ही वो उस घर में सुख-समृद्धि छोड़कर जा रहा है। कई लोग चूहे को देखना अशुभ मानते हैं। बता दें कि चूहा किस दिशा में कहां जा रहा है, इसका भी बहुत महत्व होता है।