गणेश चतुर्थी 2025: दाएं या फिर बाएं? मूर्ति में किस ओर होनी चाहिए बप्पा की सूंड?

Lord Ganesh Trunk Direction: गणेश चतुर्थी के लिए भगवान की मूर्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? लोगों को हर बार ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर बप्पा की मूर्ति में उनकी सूंड किस ओर होनी चाहिए? अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो नीचे विस्तार से पढ़ें कि किस तरह की मूर्ति को घर में लाना शुभ होता है।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी के लिए बाजार सज चुके हैं। हर जगह अलग-अलग थीम पर बनी बप्पा की मूर्तियां बिक रही हैं। जल्द ही गणेश चतुर्थी आने वाली है और हर बार की तरह इस बार भी लोग गाजे-बाजे के साथ बप्पा का आगमन करेंगे। हिंदू धर्म में तमाम ऐसे पर्व हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ-साथ लोगों में जोश भी भर देते हैं। महाराष्ट्र का सबसे प्रिय पर्व गणेश चतुर्थी इन्हीं में से एक है। अब तो पूरे देश भर में भी इसकी धूम देखने को मिलती है। अगर आप पहली बार घर पर बप्पा को लाकर उनकी सेवा करने का मन बना रहे हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अमूनन भगवान गणेश की मूर्ति को खरीदते वक्त कई तरह का कन्फ्यूजन होता है। इनमें से एक कन्फ्यूज ये होता है कि आखिर मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड किस ओर होनी चाहिए?

किस ओर हो बप्पा की सूंड? बाजार में गणेश भगवान की कई तरह की मूर्तियां मिल रही हैं। किसी में उनकी सूंड दाईं ओर हैं तो किसी में बाईं ओर। ऐसे में सही मूर्ति का चयन करना अपने आप में बड़ा टास्क है। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर में लाए जाने वाले बप्पा की मूर्ति में सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। माना जाता है कि इस तरह की मूर्ति घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। साथ ही ऐसी मूर्ति हर मनोकामना की भी पूर्ति करती है। बता दें कि जिस मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर होती है, उसकी स्थापना मंदिर में करते हैं। वहीं घर के लिए हमेशा बाईं सूंड वाले बप्पा ही शुभ होते हैं।