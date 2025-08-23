ganesh chaturthi 2025 ganesh visarjan after how many days ganesh bhagwan kitne din baithte hain गणेश चतुर्थी 2025: कितने दिन बप्पा का विसर्जन करना होता है शुभ? विदाई से पहले करें ये काम
गणेश चतुर्थी 2025: कितने दिन बप्पा का विसर्जन करना होता है शुभ? विदाई से पहले करें ये काम

हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक गणेश चतुर्थी अगले ही हफ्ते है। जानते हैं कि आखिर घर में कितने दिन तक भगवान गणेश की मूर्ति रखना शुभ होता है? साथ ही जानिए कि विसर्जन से पहले भगवान गणेश की पूजा कैसे की जाती है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 10:06 AM
Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा मोरया की गूंज से हमारे शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेश चतुर्थी आने वाला है। कुछ सालों से महाराष्ट्र के अलावा देश के लगभग हर कोने में इस पर्व को लोग उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति को घर ले आते हैं और उनकी पूजा-अर्चना करते हैं। बीते कुछ दिनों में अकेले मुंबई से ही गणपति बप्पा के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें से कुछ वायरल भी हुए हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरो शोरों से चल रही है। वहीं कुछ लोग जो पहली बार बप्पा को घर ला रहे हैं, उन्हें इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि आखिर उन्हें कितने दिन घर पर रखा जाए? इस सवाल के जवाब को विस्तार से जानते हैं।

कितने दिन में करें विसर्जन: इस पर्व को लोग 10 दिन तक मनाते हैं। 10वें दिन ही तमाम लोग भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना से लेकर विसर्जन को लेकर कई तरह के नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ लोग पूरे 10 दिन घर पर बप्पा की मूर्ति रखते हैं वहीं कुछ लोग कम दिनों के लिए ऐसा करते हैं। दरअसल गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना के बाद घर पर हमेशा किसी ना किसी का होना जरूरी होता है। ऐसे में कुछ कम दिन के लिए बप्पा की मूर्ति घर में रखते हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर उन्हें कितने दिन के बाद विसर्जित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से श्रद्धापूर्वक तीन, पांच और सात दिन बाद भी भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग डेढ़ दिन में भी गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं।

ऐसे करें गणेश चतुर्थी की पूजा: बता दें कि हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चौथी तिथि को ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है और भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन 6 सितंबर को किया जाएगा। मान्यता है कि अगर अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाए तो भगवान गणेश की असीम कृपा बरसती है। बात की जाएं स्थापना के बाद की पूजा की तो विधि विधान के साथ सारी चीजें करें। जितने दिन भी भगवान गणेश को रखें, उतने दिन उनका प्रिय भोग लगाएं। रोजाना आरती करें। विसर्जन आप आसपास की किसी पवित्र नदी में कर सकते हैं। अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप घर पर ही टब की मदद से विसर्जन करवा सकते हैं। इसके बाद उस मिट्टी का उपयोग गमलों इत्यादि में कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)