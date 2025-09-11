from hairwash to eating khichadi dont do these things on thursday guruwar ko kya nahi karna chahiye गुरुवार को 90% लोग करते बैठते हैं ये 5 गलतियां, होता है बड़ा नुकसान
गुरुवार को 90% लोग करते बैठते हैं ये 5 गलतियां, होता है बड़ा नुकसान

Guruwar Upaay: गुरुवार के दिन कुछ चीजों को करने से बचना चाहिए। इस दिन का संबंध गुरु यानी जूपिटर ग्रह से होता है। अगर गुरुवार को वर्जित चीजें की गई तो कुंडली में मौजूद गुरु की स्थिति काफी कमजोर हो जाती है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 09:58 AM
हफ्ते के सभी दिन किसी ना किसी देवी-देवता से जुड़े हुए हैं। वहीं हर एक दिन का किसी ना किसी ग्रह से लेना-देना जरूर होता है। गुरुवार गुरु यानी जूपिटर से कनेक्टेड है। अगर इस दिन कुछ चीजों को ध्यान में रख लिया जाए तो इस ग्रह को मजबूत बना सकते हैं। बता दें कि कुंडली में गुरु के कमजोर होने से हर एक वो काम जो पूरे होने ही वाले होते हैं, अचानक से बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में गुरु ग्रह का मजबूत होना काफी महत्वपूर्ण हैं। हर दिन के हिसाब से कुछ उपाय होते हैं, जिन्हें करने से किसी भी ग्रह की स्थिति को अपने फेवर में लाया जा सकता है। वहीं दिन के हिसाब से कुछ चीजें वर्जित भी होती हैं, जिसे अगर गलती से भी कर दिया गया तो समझिए भारी नुकसान उठाना तय है। जानते हैं कि आखिर गुरुवार को किन चीजों को करने से हमें बचना चाहिए।

1. गुरुवार के दिन आप क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं...इस पर ध्यान देना जरूरी है। आज के दिन केला का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही आज के दिन खिचड़ी खाना भी शुभ नहीं होता है।

2. गुरुवार के दिन महिलाओं को हेयर वॉश से बचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित गुरु ग्रह कमजोर होता है। गुरु के कमजोर होते ही रिश्तों से लेकर करियर में उथल-पुथल मचने लगती है।

3. गुरुवार के दिन गलती से भी कोई नुकीली चीज नहीं खरीदनी चाहिए। कैंची से लेकर चाकू जैसी किसी भी चीज को खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही आज के दिन पूजा-पाठ से संबंधित कोई भी सामान बाजार से नहीं लाना चाहिए।

4. गुरुवार के दिन घर की साफ-सफाई करने से भी बचना चाहिए। खासकर कि घर में पौछा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाग्य कभी साथ नहीं देता है।

5. गुरुवार के दिन कपड़ों को धोने से भी बचना चाहिए। या तो आप एक दिन पहले कपड़े धोलें या फिर अगले दिन ये काम करें। इन उपायों के जरिए गुरु को मजबूत करके जिंदगी की कई मुश्किलों से पार पाया जा सकता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)