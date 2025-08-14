मंदिर में गलती से छूट जाए ये चीज तो भगवान दे रहे हैं क्या संकेत? ना करें नजरअंदाज

Matchbox in Temple: सनातन धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व हैं। वहीं मंदिरों में जाने से लेकर लौटने तक कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कुछ चीजों को वहां से लौटते वक्त जरूर लाना चाहिए लेकिन अगर आप कोई चीज वहां भूल जाएं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ संकेत जरूर छिपा होता है।

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। जो लोग नियमित रूप से समय निकालकर अपने ईष्ट देवता की पूजा करते हैं, उनकी जिंदगी में निराशा कभी नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में रोज पूजा-पाठ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी वास नहीं कर सकती है। लोग अपनी-अपनी श्रद्धा के हिसाब से पूजा-पाठ करते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से मंदिर भी जाते हैं। बता दें कि मंदिर से जुड़े कुछ नियम भी होते हैं जिनका जिक्र हिंदू धर्म के कई महान शास्त्रों में भी हुआ है। माना गया है कि मंदिर में हमेशा अपने ही सामान का इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ को छोड़कर हर एक चीज को वापस घर लाना चाहिए। एक चीज ऐसी है जिसे अगर आप गलती से मंदिर में भूल जाएं तो समझे कि स्वंय भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं।

मंदिर में माचिस को भूल जाना है शुभ ज्योतिष शास्त्र की मानें तो अगर आप मंदिर से लौटते वक्त वहां माचिस भूल जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मांण हमें किसी ना किसी रूप में संकेत भेजता है। इस ब्रह्मांड के रचियता हमारे भगवान ही हैं। ऐसे में उनकी ओर से किसी ना किसी रूप में हमारे पास संकेत आ ही जाते हैं। मान्यता है कि अगर कोई शख्स मंदिर में गलती से माचिस भूल गया है तो भगवान उसे संकेत देना चाहते हैं कि अबसे उसके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। दरअसल मंदिर में छूट गए माचिस से अब जो-जो लोग दीया या अगरबत्ती जलाएंगे यानी जितने दीपक जलेंगे उतने पुण्य आपकी झोली में आ गिरेंगे।

मंगलवार को करें गुप्तदान मंगलवार के दिन अगर आप माचिक का गुप्तदान करेंगे, तो ये आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान से संबंधित है। अगर आप इस खास दिन पर माचिस का दान करेंगे तो आपको इसके शुभ मिलेंगे। ऐसा करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। दान करने के साथ ही साथ मन ही मन भगवान हनुमान से कहें कि वो आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक बाधा को दूर कर दें।