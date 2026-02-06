Hindustan Hindi News
शनिवार के दिन ऐसे उतारवाएं खुद पर लगी बुरी नजर, लाल मिर्च समेत जलाएं ये चीजें

संक्षेप:

बुरी नजर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो बने-बनाए काम बिगाड़ देती है। शनिवार के दिन बुरी नजर उतारने के कई तरीके हैं। आज जानिए कि बुरी नजर उतारने का सबसे आसान सा तरीका क्या है?

Feb 06, 2026 05:57 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में सब कुछ सही दिशा में चल रहा होता है। लगता है मानो हर काम अपनी जगह पर ठीक-ठाक तरीके से आगे बढ़ता दा रहा है और तभी अचानक से परिस्थितियां बदलने लगती हैं। एक के बाद एक ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि बने-बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। ये केवल संयोग नहीं माना जाता है। ग्रहों की चाल के साथ-साथ कई बार यह किसी की बुरी नजर का प्रभाव भी होता है। बता दें कि बुरी नजर को नेगेटिव एनर्जी के रूप में देखा जाता है, जो ईर्ष्या या अनजाने में किसी की नजर लगने से किसी भी व्यक्ति पर अपना असर डालती है।

शनिवार को उतारें बुरी नजर

बुरी नजर लगते ही बिना वजह तबियत खराब होना, काम में रुकावट, बैचेनी सी महसूस होना या फिर घर में तनाव जैसी स्थिति बनने लगती है। हालांकि इससे बचाव के लिए शास्त्रों में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें कई लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं। मान्यता है कि शनिवार के दिन बुरी नजर उतारने से इसका प्रभाव काफी हद तक खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि किसी की बुरी नजर आपको लगी है और अपनी नजर उतरवानी है तो आप घर के किसी सदस्य से ये करवा सकते हैं। नीचे विस्तार से जानें इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी?

इन चीजों से उतारें बुरी नजर

शनिवार के दिन गेंहू के आटे की मदद से नजर उतारी जा सकती है। सबसे पहले गेंहू के आटे से एक छोटा सा दीया बना लें। इससे बत्ती जलाएं। कोशिश करें कि आप बत्ती काले रंग के मोटे धागे से बनाएं। इसे जलाकर इसमें दो साबूत लाल मिर्च डाल दें। जो भी आपकी नजर उतारने वाला है, उसे कहें कि इस दिए को आपके ऊपर तब तक घुमाएं जब तक दीया पूरा जल ना जाए। इसके बाद इसे किसी पास के नदी या नहर में डलवा दें। माना जाता है कि इस उपाय से बुरी नजर दूर हो जाती है और जिंदगी में सारे काम धीरे-धीरे बनने लगते हैं।

नजरबट्टू से मिलेगा आराम

अगर आपके घर में आए दिन कलेश हो रहा है। घर की शांति धीरे-धीरे भंग होती जा रही है तो इसके पीछे की वजह बुरी नजर भी हो सकती है। ऐसे में अपने घर के बाहर नजरबट्टू जरूर लगाएं। इसे लगाते वक्त मन में सोचें कि सारी बुरी चीजें अब घर से बाहर जा रही है और आज के बाद से कोई भी बुरी नजर इस घर में नहीं आएगी। इसके बाद आप घर में कपूर जलाकर उसमें पीली सरसों और लौंग डालकर जलाएं और उसका धुंआ पूरे घर में दिखा दें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

