Dussehra 2025: िकसके हाथों हुआ रावण का दाह संस्कार? भगवान राम ने कही थी ये बात

Dussehra Ravan Cremation: भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद विभीषण ने अपने भाई के दाह संस्कार से मना कर दिया था। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर फिर किसने और कैसे रावण का दाह संस्कार किया? क्या विभीषण ने ही बाद में ये काम किया या फिर किसी ओर ने ये काम किया?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 12:52 PM
हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज-त्योहार हैं, जिनकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। सनातन धर्म की परंपरा इन त्योहारों में हमेशा दिखती है। इन्हीं में से एक है दशहरा। हर साल अश्विन माह में मनाए जाने वाले इस त्योहार का खास महत्व है। आज 2 अक्टूबर को देशभर में दशहरा मनाया जाएगा। सदियों पहले इसी दिन भगवान राम ने रावण के साथ-साथ उसके अंहकार का नाश करते हुए धर्म की रक्षा की थी। आज देशभर में कई जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं कभी आपने सोचा है कि आखिर वध के बाद रावण का अंतिम संस्कार किसने किया था? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब....

रावण के दाह संस्कार से विभीषण ने किया मना

हिंदू धार्मिक मान्यता के हिसाब से रावण का अंतिम संस्कार करने से पहले विभीषण ने मना किया था। इसके बाद भगवान राम के कहने पर विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया था। दरअसल विभीषण का कहना था कि रावण पापी था और ऐसे में वो उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम ने विभीषण से कहा कि जिंदगी खत्म होते ही इंसान के शरीर से सारे पाप मिट जाते हैं और अब रावण के अंतिम संस्कार को करने में कोई दिक्कत नहीं है। तब जाकर विभीषण ने रावण का दाह संस्कार किया था।

क्या है दूसरी कथा

इसी को लेकर एक दूसरी कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा का वर्णन हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक रामचरित मानस में भी इस कथा का वर्णन है। इसमें लिखा हुआ है कि रावण के वध के बाद विभीषण अपने भाई की दशा नहीं देख पा रहे थे। तब भगवान राम ने भाई लक्ष्मण से कहा था कि वह विभीषण को समझाएं और उनका धैर्य बंधाएं। भगवान राम का कहा हुआ मानते हुए उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद विभीषण ने रावण का दाह संस्कार किया।

