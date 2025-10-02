Dussehra 2025: दशहरे के नीलकंठ पक्षी का दिखना क्यों है शुभ? भगवान राम और शिवजी से है कनेक्शन

Dussehra and Neelkanth Bird: आज 2 अक्टूबर को पूरे देश में विजयादशमी मनाई जाएगी। इस खास मौके पर लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। आज शाम को रामलीला के दौरान देश में हर जगह रावण पुतला दहन होगा। इसी के साथ मान्यता है कि इस दिन एक खास पक्षी को देखना बेहद ही शुभ माना जाता है।

आज पूरे देशभर में दशहरा का उत्सव जोरों-शोरों से मनाया जाएगा। इसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पावन पर्व को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार का सनातन धर्म में खास महत्व है। इस खास दिन पर एक पक्षी के दर्शन करने को काफी शुभ माना जाता है। ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि नीलकंठ है। धार्मिक मान्यता के हिसाब इस पक्षी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। इस पक्षी को सौभाग्य और हिंदू धर्म आस्था का प्रतीक माना जाता है।

भगवान राम पर लगा था ब्रह्म हत्या का पाप कहते हैं कि दशहरे वाले दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो समझिए सारे पाप मिट गए। आज के दिन इस पक्षी को देखना किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। इस पक्षी के दर्शन से ही जिंदगी से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, तो उन पर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा था। इसी दौरान भगवान शिव ने नीलकंठ पक्षी का रूप लिया था। भगवान राम ने जैसे ही इस पक्षी को देखा तो उनके सारे पाप ऐसे ही मिट गए। ऐसे में दशहरे वाले दिन इस पक्षी का कहीं दिख जाना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैसे ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है तो इसके तस्वीर को देखकर ही आशीर्वाद लिया जा सकता है।

दशहरे पर करें इन चीजों की शॉपिंग वहीं बात की जाए दशहरे के लिए बाकी शुभ कामों की तो आज के दिन कुछ चीजों को खरीदना भी शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आज के दिन झाड़ू खरीदना शुभ होता है। साथ ही आज नारियल, तिल का तेल और सुपारी लाना भी शुभ माना जाता है। इसी के साथ आज के दिन आप घर में रामायण ग्रंथ भी ला सकते हैं।