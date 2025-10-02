Dussehra 2025: भगवान राम के इन 108 नामों का आज करें जाप, जानें मंत्र और पूजा का शुभ मुहूर्त

Dussehra Puja Muhurat 2025: आज दशहरे के खास मौके पर भगवान राम की पूजा-अर्चना की जाती है। पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त हैं। आज के दिन भगवान राम के 108 नामों का जाप करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ जान लें उनकी पूजा करने की आसान सी विधि…

Dussehra Puja Muhurat 2025: आज पूरे देश में दशहरा का उत्सव होगा। हिंदू धर्म में इस पर्व को बेहद ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। बता दें कि इस बार का दशहरा कई मायनों में खास है। आज के बाद से ही कई राशियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आज कई साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं, जो काफी शुभ हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज एक साथ रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग बन रहा है। इसी के साथ आज भगवान राम की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। नीचे विस्तार से जानिए कि उनकी पूजा कैसे करनी है? साथ ही जानें कि आज भगवान राम के किन 108 मंत्रों का जाप करना चाहिए?

ऐसे करें भगवान राम की पूजा सुबह-सुबह स्नान करने के बाद मंदिर साफ कर लें। इसके बाद भगवान राम की मूर्ति को स्नान करवाएं। गंगाजल से उनका अभिषेक करें। आप चाहे तो पंचामृत के साथ भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं। चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद घी का दीया जलाकर उनकी आरती करें। बता दें कि दशहरे वाले दिन राम चालीसा का पाठ करना काफी शुभ होता है। आप दशहरे के दिन भगवान विष्णु की भी आरती करेंगे तो इससे कई लाभ मिलेंगे। आरती के बाद अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए कामना करें। भगवान राम को भोग में खीर, मेवा, फल और हलवा पूरी दें।

पूजा का शुभ मुहूर्त आज पूजा के लिए दो मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 10 बजकर 40 मिनट से लेकर 11 बजकर 30 मिनट तक है। वहीं दूसरा मुहूर्त इससे 15 मिनट बाद ही है। दूसरा मुहूर्त 11 बजकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक होगा।

पूजा के समय पढ़ें ये मंत्र ॐ रामाय नमः

श्री रामचन्द्राय नमः

श्री राम जय राम जय जय राम