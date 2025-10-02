Dussehra 2025: भगवान राम के इन 108 नामों का आज करें जाप, जानें मंत्र और पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra Puja Muhurat 2025: आज दशहरे के खास मौके पर भगवान राम की पूजा-अर्चना की जाती है। पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त हैं। आज के दिन भगवान राम के 108 नामों का जाप करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ जान लें उनकी पूजा करने की आसान सी विधि…
Dussehra Puja Muhurat 2025: आज पूरे देश में दशहरा का उत्सव होगा। हिंदू धर्म में इस पर्व को बेहद ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। बता दें कि इस बार का दशहरा कई मायनों में खास है। आज के बाद से ही कई राशियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आज कई साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं, जो काफी शुभ हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज एक साथ रवि योग, सुकर्मा योग और धृति योग बन रहा है। इसी के साथ आज भगवान राम की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। नीचे विस्तार से जानिए कि उनकी पूजा कैसे करनी है? साथ ही जानें कि आज भगवान राम के किन 108 मंत्रों का जाप करना चाहिए?
ऐसे करें भगवान राम की पूजा
सुबह-सुबह स्नान करने के बाद मंदिर साफ कर लें। इसके बाद भगवान राम की मूर्ति को स्नान करवाएं। गंगाजल से उनका अभिषेक करें। आप चाहे तो पंचामृत के साथ भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं। चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद घी का दीया जलाकर उनकी आरती करें। बता दें कि दशहरे वाले दिन राम चालीसा का पाठ करना काफी शुभ होता है। आप दशहरे के दिन भगवान विष्णु की भी आरती करेंगे तो इससे कई लाभ मिलेंगे। आरती के बाद अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए कामना करें। भगवान राम को भोग में खीर, मेवा, फल और हलवा पूरी दें।
पूजा का शुभ मुहूर्त
आज पूजा के लिए दो मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 10 बजकर 40 मिनट से लेकर 11 बजकर 30 मिनट तक है। वहीं दूसरा मुहूर्त इससे 15 मिनट बाद ही है। दूसरा मुहूर्त 11 बजकर 45 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक होगा।
पूजा के समय पढ़ें ये मंत्र
ॐ रामाय नमः
श्री रामचन्द्राय नमः
श्री राम जय राम जय जय राम
भगवान राम के 108 नाम का जाप
दशहरे के दिन भगवान राम की पूजा का विशेष महत्व है। आज आप भगवान राम के इन नामों का जाप कर लें- श्रीराम, रामभद्र, रामचन्द्र, शाश्वत, राजीवलोचन, श्रीमत्, राजेन्द्र, रघुपुङ्गव, जानकीवल्लभ, जैत्र, जितामित्र, जनार्दन, विश्वामित्रप्रिय, दान्त, शरणत्राणतत्पर, वालिप्रमथन, वाग्मी, सत्यवाक्, सत्यविक्रम, सत्यव्रत, व्रतधर, सदा हनुमदाश्रित, कौसलेय, खरध्वंसी, विराधवधपण्डित, विभीषणपरित्राता, हरकोदण्डखण्डन, सप्ततालप्रभेत्ता, दशग्रीवशिरोहर, जामदग्न्यमहादर्पदलन, ताटकान्तक, वेदान्तसार, वेदात्मा, भवरोगस्य भेषजम्, दूषणत्रिशिरोहन्ता, त्रिमूर्ति, त्रिगुणात्मक, त्रिविक्रम, त्रिलोकात्मा, पुण्यचारित्रकीर्तन, त्रिलोकरक्षक, धन्वी, दण्डकारण्यकर्तन, अहल्याशापशमन, पितृभक्त, वरप्रद, जितेन्द्रिय, जितक्रोध, जगद्गुरु, ऋक्षवानरसङ्घाती, चित्रकूटसमाश्रय, जयन्तत्राणवरद, सुमित्रापुत्रसेवित, सर्वदेवादिदेव, मृतवानरजीवन, मायामारीचहन्ता, महादेव, महाभुज, सर्वदेवस्तुत, सौम्य, ब्रह्मण्य, मुनिसंस्तुत, महायोगी, महोदार, सुग्रीवेप्सितराज्यद, सर्वपुण्याधिकफल, स्मृतसर्वाघनाशन, आदिपुरुष, परमपुरुष, महापुरुष, पुण्योदय, दयासार, पुराणपुरुषोत्तम, स्मितवक्त्र, मितभाषी, पूर्वभाषी, राघव, अनन्तगुणगम्भीर, धीरोदात्तगुणोत्तम, मायामानुषचारित्र, महादेवादिपूजित, सेतुकृत्, जितवारीश, सर्वतीर्थमय, हरि, श्यामाङ्ग, सुन्दर, शूर, पीतवासा, धनुर्धर, सर्वयज्ञाधिप, यज्वी, जरामरणवर्जित, शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता, सर्वापगुणवर्जित, परमात्मा, परब्रह्म, सच्चिदानन्दविग्रह।
