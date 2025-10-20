Hindustan Hindi News
दीवाली के शुभ मुहूर्त में कर लें मां लक्ष्मी के इन 108 नामों का जाप, दिन-रात होगी बरकत

संक्षेप: Maa Laxmi 108 Name: आज यानी 20 अक्टूबर की रात दीवाली के शुभ मुहूर्त पर मां लक्ष्मी के 108 नामों का जाप जरूर करें। इसके जाप से कई फायदे मिलते हैं। नीचे विस्तार से जानें उनके 108 नामों को हिंदी भाषा में…

Mon, 20 Oct 2025 01:18 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Laxmi Maa 108 Name: आज यानी 20 अक्टूबर को देश भर में दीवाली मनाई जा रही है। जहां लोग 20 और 21 अक्टूबर की तारीख के बीच कन्फ्यूज हैं, वहीं श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आज ही दीवाली मनाई जा रही है। दीवाली के लिए लोग हफ्ते भर पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। घर की साफ-सफाई और साज-सज्जा इस तरह से की जाती है कि मां लक्ष्मी जब आए तो खुशी-खुशी आएं। बता दें कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा विधि को सही तरीके से करने की जरूरत है। वहीं उनकी चालीसा के साथ-साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण करने से कई लाभ मिलते हैं। इस दौरान अगर मां लक्ष्मी के 108 नाम पढ़ लिए जाए तो समझिए घर का वातावरण तो शुद्ध होगा ही साथ ही सारी नकारात्मक ऊर्जा भी दबे पांव घर से बाहर निकल जाएगी। नीचे पढ़ें मां लक्ष्मी के 108 नामों को...

1. विद्या

2. प्रकृति

3. विकृति

4. सर्वभूतहितप्रदा

5. श्रद्धा

6. विभूति

7. सुरभि

8. परमात्मिका

9. वाक्

10. पद्मालया

11. पद्मा

12. शुचि

13. स्वाहा

14. स्वधा

15. सुधा

16. धन्या

17. हिरण्मयी

18. लक्ष्मी

19. विभावरी

20. नित्यपुष्टा

21. अदिति

22. दिति

23. दीपा

24. वसुधा

25. वसुधारिणी

26. कमला

27. कान्ता

28. कामाक्षी

29. क्षीरोधसम्भवा

30. अनुग्रहप्रदा

31. बुद्धि

32. अनघा

33. हरिवल्लभा

34. अशोका

35. अमृता

36. दीप्ता

37. लोकशोकविनाशिनी

38. धर्मनिलया

39. करुणा

40. लोकमाता

41. पद्मप्रिया

42. पद्महस्ता

43. पद्माक्षी

44. पद्मसुन्दरी

45. पद्मोद्भवा

46. पद्ममुखी

47. पद्मनाभप्रिया

48. रमा

49. पद्ममालाधरा

50. देवी

51. पद्मिनी

52. पद्मगन्धिनी

53. पुण्यगन्धा

54. सुप्रसन्ना

55. प्रसादाभिमुखी

56. प्रभा

57. चन्द्रवदना

58. चन्द्रा

59. चन्द्रसहोदरी

60. चतुर्भुजा

61. चन्द्ररूपा

62. इन्दिरा

63. इन्दुशीतला

64. आह्लादजननी

65. पुष्टि

66. शिवा

67. शिवकरी

68. सत्या

69. विमला

70. विश्वजननी

71. तुष्टि

72. दारिद्र्यनाशिनी

73. प्रीतिपुष्करिणी

74. शान्ता

75. शुक्लमाल्याम्बरा

76. श्री

77. भास्करी

78. बिल्वनिलया

79. वरारोहा

80. यशस्विनी

81. वसुन्धरा

82. उदाराङ्गा

83. हरिणी

84. हेममालिनी

85. धनधान्यकरी

86. सिद्धि

87. स्त्रैणसौम्या

88. शुभप्रदा

89. नृपवेश्मगतानन्दा

90. वरलक्ष्मी

91. वसुप्रदा

92. शुभा

93. हिरण्यप्राकारा

94. समुद्रतनया

95. जया

96. मङ्गलादेवी

97. विष्णुवक्षस्स्थलस्थिता

98. विष्णुपत्नी

99. प्रसन्नाक्षी

100. नारायणसमाश्रिता

101. दारिद्र्यध्वंसिनी

102. देवी

103. सर्वोपद्रववारिणी

104. नवदुर्गा

105. महाकाली

106. ब्रह्माविष्णुशिवात्मिका

107. भुवनेश्वरी

108. त्रिकालज्ञानसम्पन्ना

