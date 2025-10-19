Hindustan Hindi News
घी या सरसों का तेल? दीवाली की रात दीए में क्या डालना होता है शुभ

संक्षेप: Best Oil for Diwali Laxmi Puja: दीवाली की रात घरों में दीए जलाने की परंपरा है। मां लक्ष्मी की पूजा के समय इन दीयों को जलाया जाता है। कई लोग दीवाली के दीए में डाले जाने वाले तेल को लेकर कन्फ्यूज होते हैं। आज विस्तार से समझिए कि इस दौरान कौन सा तेल जलाना शुभ होता है?

Sun, 19 Oct 2025 01:45 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Best Oil For Diwali Diya: इस साल दीवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी लोग डेट को लेकर कन्फ्यूज है। लोग 20 और 21 अक्टूबर को लेकर कन्फ्यूज हैं। वहीं तिथि के हिसाब से दीवाली देश भर में कल यानी 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं बात की जाए दीवाली की रात लक्ष्मी पूजा की तो इस दौरान घर में कई दीए जलाए जाते हैं। वहीं मान्यता के हिसाब से घर के हर एक कोने में अलग-अलग तेल के दीए जलाते हैं। नीचे विस्तार से समझिए कि दीवाली की रात घी के अलावा कौन से तेल से दीया जलाया जा सकता है।

घी का दीया (Ghee Diya Benefits)

दीवाली के दिन घी का दीया जलाना शुभ माना जाता है। जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तब लोगों ने घी के दीए जलाकर ही उनका स्वागत किया था। परंपरागत रूप से इसे सबसे शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऐसे में दीवाली वाले दिन कम से कम एक दीया घी वाला जरूर होना चाहिए।

सरसों का तेल (Musturd Oil Benefits)

उत्तर भारत में दीवाली की रात सरसों के तेल वाला दीया जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये तेल भी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। साथ ही इससे राहु-केतु के दोष का भी निवारण होता है। दीवाली की रात विशेष रूप से मुख्य द्वार और आंंगन में जलाए गए दीए में सरसों का तेल होना चाहिए। इसकी मदद से शनि दोष भी खत्म होता है। सरसों के तेल से मानसिक शांति मिलती है और साथ ही साथ घर का वातावरण भी शुद्ध होता है।

तिल का तेल (Sesame Oil Benefits)

तिल के तेल का बहुत महत्व होता है। इस तेल को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। ग्रह दोष के लिए इस तेल का दीया जलाना शुभ माना जाता है। दीवाली वीक में यम दीपदान का बहुत महत्व होता है। इस दौरान जलाए गए दीए में तिल का तेल होना शुभ माना जाता है। इस दीए को हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए।

नारियल का तेल (Coconut Oil Benefits)

नारियल के तेल से दीया जलाने की परंपरा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। कई लोग दीवाली की रात नारियल के तेल वाला दीया भी जलाते हैं। इस तेल की मदद से घर में सुख-शांति आती है। साथ ही ये घर में अच्छे लक को लेकर आता है। मान्यता के हिसाब से नारियल के तेल से दीया जलाने पर शादीशुदा जिंदगी भी स्मूदली चलती है।