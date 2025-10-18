20 या 21 अक्टूबर? श्रीराम की नगरी अयोध्या में कब मनाई जा रही है दीवाली

संक्षेप: Ayodhya Diwali Date: हर बार की तरह इस बार भी अमावस्या तिथि दो दिन पड़ने की वजह से लोग दीवाली की डेट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। दीवाली की तारीख 20 और 21 अक्टूबर बताई जा रही है। ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीवाली किस दिन है?

Ayodhya Diwali Date: दीवाली का इतिहास भगवान राम के साथ जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या धाम पहुंचे थे, तब वहां के लोगों ने घी के दीए जलाकर उनका स्वागत किया था। इस खास दिन को ही दीवाली के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में अयोध्या की दीवाली सबसे खास ही होगी। हर साल दीवाली मनाने के लिए लोग दूर दराज से अयोध्या नगरी पहुंचते हैं। बता दें कि दीवाली हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही मनाते हैं। वहीं ये तिथि अब दो दिन पड़ रही हैं तो ऐसे में लोगों को दीवाली की डेट को लेकर काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर अयोध्या में दीवाली 20 या फिर 21 अक्टूबर को मनाई जा रही है?

अयोध्या में इस दिन मनाई जाएगी दीवाली अयोध्या वासियों के लिए दीवाली ना सिर्फ एक त्योहार है बल्कि एक इमोशन है। ऐसे में ये त्योहार यहां के लोगों के लिए बेहद ही खास बन जाता है। लंबे समय से अयोध्या में दीवाली की तैयारी चल रही है। यहां पर राम की पैड़ी समेत कई घाटों पर लाखों दीए जलाए जाते हैं। अयोध्या में दीवाली 20 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है। दरअसल इसी दिन अमावस्या तिथि के साथ-साथ प्रदोष काल का संयोग बन रहा है। दीपोत्सव की शुरुआत यहां पर हनुमान जयंती के साथ ही शुरू हो जाएगी। वहीं धनतेरस से महालक्ष्मी की तीन दिवसीय पूजा भी शुरू हो जाएगी। बात करें शुभ मुहूर्त की तो 20 अक्टूबर को दीवाली की पूजा शाम 7:16 बजे से 8:25 तक होगी। वहीं निशिता मुहूर्त 11:46 बजे से देर रात 12:37 बजे तक होगा।