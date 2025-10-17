दीवाली 2025: दाएं या बाएं? मूर्ति में किस ओर होनी चाहिए गणेश जी की सूंड

Hindustan Hindi News
Fri, 17 Oct 2025 12:46 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
दीवाली 20 अक्टूबर को है। हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर ये त्योहार मनाया जाता है। दीवाली पर विशेष रुप से भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात गणेश-लक्ष्मी के पूजन से घर में सुख-समृद्धि आती है। ज्यादातर लोग धनतेरस पर ही गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में जाने के बाद लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मूर्ति में गणेश जी की सूंड किस साइड होनी चाहिए। वहीं कैसी मूर्ति लेनी है, इसे लेकर भी कई बार लोगों में कन्फ्यूजन देखा जाता है। नीचे विस्तार से जानें कि आखिर गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति लेते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते वक्त रखें इन बातों का ध्यान...

1. दीवाली के लिए मिट्टी, पीतल और चांदी के बने हुए गणेश-लक्ष्मी खरीद सकते हैं।

2. मूर्ति में गणेश भगवान की सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। इसे वाममुखी गणेश भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली ले आती है।

3. दीवाली की पूजा में हर साल नए गणेश-लक्ष्मी लाने चाहिए। अगर आपने किसी धातु की मूर्ति ली है तो पूजा से पहले उसे गंगाजल से साफ कर लेना सही होता है।

4. अगर आप मिट्टी के बने हुए गणेश-लक्ष्मी ले रहे हैं तो इसका विसर्जन सही समय पर कर दें। मिट्टी की मूर्ति हर साल नई लेनी चाहिए।

5. दीवाली के पूजन के लिए ली जाने वाली गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति साथ में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। इनकी मूर्ति अलग-अलग होना ही शुभ माना जाता है।

6. कोशिश करें गणेश जी की मूर्ति ऐसी हो, जिनके हाथ में मोदक हो। ऐसी मूर्ति को काफी शुभ मानते हैं। साथ ही गणेश जी की मूर्ति के साथ उनका वाहन मूषक भी होना चाहिए।

7. लक्ष्मी जी की मूर्ति ऐसी लें जोकि कमल पर बैठी हो। साथ ही उनके हाथ से अगर धन की वर्षा हो रही हो तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी।

