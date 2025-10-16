दीवाली पर दीया जलाते वक्त नीचे रखें ये चीज, कभी नहीं होगी पैसों की कमी

संक्षेप: Diwali 2025 Upaay: दीवाली की रात मां लक्ष्मी के सामने रखे दीए के नीचे एक चीज रखने से वो प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों की कमी कभी नहीं होती है। नीचे विस्तार से समझिए कि ऐसा कब करना है और ऐसा करते हुए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना सही होगा।

धनतेरस से पांच दिवसीय दिपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। 18 अक्टूबर को धनतेरस है और इसी दिन से घरों में दीए जलाने की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि रोशनी और मिठाइयों के इस त्योहार के बीच मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में लोग दीवाली से कुछ दिन पहले ही घर की साफ-सफाई में जुट जाते हैं। घर को रोशनी से नहला दिया जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा के साथ-साथ कई उपाय किए जाते हैं। आज बात करेंगे एक छोटे से उपाय की जो आप दीए को जलाते वक्त कर सकते हैं।

दीए के नीचे रखें ये चीज दीवाली पर दीए जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बहुत कम लोगों को पता है कि दीए को जलाते वक्त नीचे थोड़े से चावल रख देने चाहिए। इसके पीछे आस्था के साथ-साथ आध्यात्मिक मान्यता भी है। देखा जाए तो चावल सुख-समृद्धि का प्रतीक है। माना जाता है कि चावल मां लक्ष्मी को काफी प्रिय होता है। वैसे तो दीवाली के दिन दीयों को घर के हर एक कोने पर रखते हैं लेकिन पूजा घर के पास रखे दिए के नीचे चावल रखना शुभ होगा। जिस स्थान पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाएगी, वहां रखें दो मुख्य दीयों के नीचे चावल रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी।

दीवाली पर पढ़ें ये लक्ष्मी मंत्र दीवाली के दिन पूजा के समय कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। आप दीयों को जलाते वक्त भी इन मंत्रों को बोल सकते हैं। इन मत्रों के उच्चारण से घर शुद्ध होता है और आसपास की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है। नीचे ऐसे ही कुछ मंत्र हैं, जिनका उच्चारण आप दीवाली की पूजा में कर सकते हैं।

दीवाली पर पढ़ें मां लक्ष्मी के मंत्र ॐ लक्ष्म्यै नमः।

ॐ धनाय नमः।

ॐ धनाय नमो नमः।

ऊँ ह्रीं त्रिं हुं फट्।

लक्ष्मी नारायण नमः।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः।

ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः॥