दीवाली पर मां लक्ष्मी को लगाएं ये भोग, भगवान गणेश और कुबेर देवता के लिए बनाएं ये चीज
संक्षेप: Diwali Special Bhog: इस साल दीवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस खास दिन पर मां लक्ष्मी की पूजा होती है। उनके साथ भगवान गणेश और कुबेर देवता को पूजा जाता है। इसी के साथ इस दिन खास भोग भी लगाना शुभ माना जाता है।
Diwali Maa Laxmi and Lord Ganesh Bhog: दीवाली 20 अक्टूबर को है। धनतेरस से ही दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक आने वाले पर्व जिंदगी को खुशहाल बनाते जाते हैं। बात की जाए दीवाली की तो इस दिन मां लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान कुबेर और गणेश जी की पूजा होती है। बता दें कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद मां सीता और लक्ष्मण के साथ वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने इस खुशी में दीए जलाए थे। इसी के बाद से इस दिन को दीवाली के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता अपनी कृपा बरसाते हैं। हालांकि इस खास दिन पर भोग भी खास होता है। नीचे जानें कि इस दिन किन-किन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है?
1. खीर का भोग दीवाली पर लगाना शुभ माना जाता है। मां लक्ष्मी को खीर काफी पसंद है। ऐसे में प्रसन्न होकर वो अपनी कृपा बरसाती हैं।
2. पंचमेवे वाले लड्डू का भोग भी दीवाली पर लगाना शुभ होता है। इसका भोग भगवान गणेश के लिए लगाना शुभ होता है।
3. दीवाली पर कई लोग गन्ने का भी भोग लगाते हैं। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
4. दीवाली पर धान के लावे का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कई राज्यों में दीवाली पर विशेष रूप से इसका भोग लगता है। मान्यता है कि इसका भोग लगाने से घर में धन-धान्य बना रहता है।
5. कमल गट्टे और बताशे का भोग भी मां लक्ष्मी के बेहद ही प्रिय है। इसका भोग दीवाली पर जरूर लगाना चाहिए।
6. भगवान कुबेर को मीठा काफी पसंद है। ऐसे में उन्हें मिश्री या फिर खांड का भोग लगाना चाहिए।
7. कई राज्यों में दीवाली पर खिचड़ी का भी भोग लगता है। इसे काफी शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।