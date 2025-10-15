Hindustan Hindi News
Dhanteras Puja Samagri: धनतेरस की पूजा में लगेंगी ये चीजें, नोट कर लें सामग्री लिस्ट

संक्षेप: Dhanteras Puja Samagri Full List: 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इसी दिन से दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। दीवाली की तैयारी की भागदौड़ के बीच धनतेरस की पूजा सामग्री को खरीदने में लोग हड़बड़ी कर देते हैं। ऐसे में गड़बड़ी ना हो तो आप पहले ही इस दिन की पूजा में लगने वाले सामानों को नोट कर लें। 

Wed, 15 Oct 2025 02:31 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
आज से 3 दिन बाद यानी 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। हर साल ये त्योहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। इस खास दिन पर लोग खरीददारी करते हैं। इस दिन सोने और चांदी के सिक्के और नए बर्तन खरीदने का रिवाज है। इसी के साथ धनतेरस पर मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इसी दिन यम दीपदान भी किया जाता है। दीवाली की तैयारी के चलते कई बार धनतेरस की पूजा को लेकर हड़बड़ी हो जाती है। ऐसे में आप धनतेरस की पूजा की सागम्री अभी से मंगा सकते हैं। नीचे विस्तार से समझिए कि धनतेरस की पूजा में कौन-कौन सा सामान लगता है? साथ इस दिन की पूजा की आसान विधि भी जानिए...

धनतेरस पूजा सामग्री

मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, धन्वंतरि और कुबेर की मूर्ति

अगरबत्ती, धूप

माचिस

कुमकुम

हल्दी

चावल

जनेऊ

मिठाई

आम के पत्ते

नारियल

फूल और फल

मिट्टी के दीए

नई झाड़ू

गंगाजल और कलश

चांदी/सोने के सिक्के

लाल कपड़ा

ऐसे करें धनतेरस की पूजा

धनतेरस वाले दिन अपने पूजा घर की सफाई कर लें। पूजा घर के सामने ही छोटी सी रंगोली बना लें। ईशान कोण में पूजा की चौकी लगाइए। पास में ही कलश की स्थापना करें। माना जाता है कि धनतेरस पर गई कलश स्थापना से घर में सुख-समृद्धि आती है। इसके बाद चौकी पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि, कुबेर और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को रखें। अब इन लोगों को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, माला, अक्षत, धूपबत्ती, दीपक और मिठाई अर्पित करें।

धनतेरस पर जलाएं इतने दीए

इसके बाद कुल 13 दीए जला लें। भगवान को भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद सभी दीयों को घर के अलग-अलग हिस्से में रख दें। इनमें से 4 दीयों को घर के मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में रख दें। ये दीए यमराज, चित्रगुप्त और यमदूत के लिए होते हैं।

