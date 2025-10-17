Hindustan Hindi News
Happy Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस खास अंदाज में अपने सगे-संबंधियों को भेजें शुभकामनाएं

संक्षेप: धनतेरस के खास अवसर पर सगे-संबंधियों को शुभकामनाएं भेजना रिश्तों को मजबूत करता है। व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेज के जरिए आप शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की रौनक बढ़ाएं। इन संदेशों से आपका प्यार और अपनापन जरूर महसूस होगा।

Fri, 17 Oct 2025 11:27 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस के पावन पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से घर में सुख-शांति आता है। धनतेरस के खास अवसर पर सगे-संबंधियों को शुभकामनाएं भेजना रिश्तों को मजबूत करता है। व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेज के जरिए आप शुभकामना संदेश भेजकर त्योहार की रौनक बढ़ाएं। इन संदेशों से आपका प्यार और अपनापन जरूर महसूस होगा।

1

Happy Dhanteras 2025

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं! भगवान धन्वंतरि की कृपा से आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और धनवान रहे।

2

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

धनतेरस पर सोने-चांदी की तरह आपका जीवन चमकदार हो। ढेर सारी समृद्धि और खुशियां मिलें!

3

धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धनतेरस पर धन्वंतरि भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें।

4

Happy Dhanteras

धनतेरस का उजाला, घर में लाए खुशहाली,

धन्वंतरि की कृपा से बने जीवन की हर घड़ी प्यारी।

5

सोने-चांदी की तरह चमकें आप,

धनतेरस पर मिले हर सपना साकार,

स्वास्थ्य, धन और सुख की बरसात हो!

धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

6

दीपों की ज्योति, धन की वर्षा,

धनतेरस मंगलमय हो हर पल,

भगवान धन्वंतरि रखें आपका हर कार्य सिद्ध!

7

धनतेरस सिखाता है - स्वास्थ्य और धन दोनों जरूरी। यह पर्व आपकी उन्नति का हो!

8

हर दीपक जलाएं, हर बाधा मिटाएं। धनतेरस पर समृद्धि की नई शुरुआत करें!

9

धनतेरस के दीपों में जल रही है हमारी मोहब्बत,

साथ चलें हम, धन-स्वास्थ्य संग हर कदम पर,

शुभ दीपावली!

10

तुम्हारा साथ ही मेरा सबसे बड़ा धन,

धनतेरस पर बस यही प्रार्थना,

हमारा प्यार रहे हमेशा अटूट और गहन!

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
