धनतेरस पर जरूर करें इन मंत्रों का उच्चारण, कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Dhanteras Mantra for Puja: अपकमिंग वीकेंड में धनतेरस की पूजा होगी। इस विशेष दिन पर सोने-चांदी की खरीददारी को शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन की पूजा के लिए कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करना जरूरी होता है। नीचे जानें इन मंत्रों के बारे में…

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 10:37 AM
Dhanteras Mantra in Hindi: हिंदू पाचांग में कार्तिक का महीना बेहद ही पवित्र और खास होता है। इसी महीने के कृष्ण पक्ष में ही कई तीज-त्योहार पड़ते हैं। वहीं इस महीने की अमावस्या को ही दीवाली मनाई जाती है। बात की जाए धनतेरस की तो इस साल लोग दो तारीख 18 और 19 अक्टूबर को लेकर कन्फ्यूज है। बता दें कि धनतेरस 18 अक्टूबर को ही है। इस खास दिन पर सोना-चांदी खरीदने का रिवाज है। इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई खरीददारी से धन-धान्य में कई गुना वृद्धि होती है। वहीं इस खास दिन की पूजा में कुछ खास मंत्रों का विशेष महत्व होता है।

क्यों मनाते हैं धनतेरस?

धनतेर के दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे घर में बरकत आती है और हर एक कोने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। धनतेरस का इतिहास समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरि से जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि ही थी। यही वजह है कि इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरि के इस तरह से प्रकट होने की खुशी में ही धनतेरस मनाया जाता है। बता दें कि इस खास दिन पर यमराज की भी पूजा होती है और उनके नाम का एक यम दीया भी जलाया जाता है। इस खास दिन पर भगवान धन्वंतरि के साथ-साथ कुबेर और लक्ष्मी मां के मंत्रो का जाप भी करना चाहिए। नीचे देखें धनतेरस पर पढ़ें जाने वाले खास मंत्र….

धनतेरस की पूजा के मंत्र

ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरये:

अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।

त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूप

श्री धनवंतरी स्वरूप श्री श्री श्री औषधचक्र नारायणाय नमः॥

भगवान धन्वंतरि के मंत्र

ॐ धन्वंतरये नमः।

ॐ नमो भगवते धन्वंतरये अमृतकलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः॥

ऊँ रं रूद्र रोगनाशाय धन्वंतर्ये फट्॥

ॐ वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्॥

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृतकलशहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्॥

भगवान कुबेर के मंत्र

ॐ कुबेराय नमः।

ॐ धनदाय नमः।

ॐ श्रीमते नमः।

ॐ यक्षेशाय नमः।

ॐ गुह्यकेश्वराय नमः।

ॐ निधीशाय नमः।

ॐ कोशलक्ष्मी समाश्रिताय नमः।

ॐ धनलक्ष्मी नित्यवासाय नमः।

ॐ धान्यलक्ष्मीनिवासभुवये नमः।

ॐ अष्टलक्ष्मी सदावासाय नमः॥

मां लक्ष्मी के मंत्र

ॐ लक्ष्म्यै नमः।

ॐ धनाय नमः।

ॐ धनाय नमो नमः।

ऊँ ह्रीं त्रिं हुं फट्।

लक्ष्मी नारायण नमः।

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः।

ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः॥

यम दीपदान मंत्र

मृत्युनाऽ पाशहस्तेन कालेन भार्या सह।

त्रयोदशीं दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति॥