धनतेरस की शाम करें इन मंत्रों का जाप, मां लक्ष्मी का घर में होगा वास

धनतेरस, दीपावली पर्व की शुरुआत का शुभ दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा से धन-समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि धनतेरस की शाम को विशेष मंत्रों का जाप करने से मां लक्ष्मी घर में स्थायी वास कर लेती हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार, ये मंत्र धन के द्वार खोलते हैं और आर्थिक बाधाओं का नाश करते हैं। आइए, जानते हैं धार्मिक विधि-विधान से इन मंत्रों का महत्व और जाप की प्रक्रिया।

धनतेरस शाम की तैयारी और कुबेर मंत्र जाप धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद पूजा प्रारंभ करें। घर की शुद्धि के लिए गंगाजल छिड़कें और मुख्य द्वार पर 13 दीपक जलाएं। कुबेर देव की मूर्ति या चित्र स्थापित कर चंदन, धूप, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु पुराण में वर्णित कुबेर मंत्र का जाप करें: 'ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा।'

इस मंत्र का 21 बार जाप विधि-पूर्वक करें। कुबेर धन के स्वामी हैं, और यह मंत्र आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। जाप के दौरान तिजोरी पर चांदी का सिक्का रखें। शास्त्र कहते हैं कि कुबेर मंत्र से धन की वर्षा होती है और निर्धनता का अंत होता है। जाप पूर्ण होने पर 'ॐ शांति' का उच्चारण करें।

लक्ष्मी मंत्र से धन लाभ का आह्वान कुबेर पूजा के बाद मां लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करें। कमल गट्टे की माला से 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः।' मंत्र का जाप 108 बार करें। लक्ष्मी तंत्र के अनुसार, यह महामंत्र धन वर्षा का आह्वान करता है। पूजा में घी का दीपक, लाल फूल, कमल गट्टा और मिष्टान्न अर्पित करें।

मंत्र जाप के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें। श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है कि यह मंत्र मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर घर में सुख-समृद्धि स्थापित करता है। जाप पूर्ण होने पर तिजोरी में लक्ष्मी-गणेश यंत्र स्थापित करें और लौंग का जोड़ा अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।

शुभ मंत्र जाप के धार्मिक फल शास्त्रों के अनुसार, धनतेरस की शाम कुबेर और लक्ष्मी मंत्रों का संयुक्त जाप वर्ष भर धन-धान्य की वृद्धि करता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि ये मंत्र नकारात्मक ग्रह दोष नष्ट करते हैं और कुबेर-लक्ष्मी की कृपा बरसाते हैं। जाप से पूर्व स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें।