धनतेरस पर कितनी झाड़ू खरीदना होता है शुभ? रखने के लिए चुनें ये जगह

संक्षेप: Dhanteras Shubh Muhurat for Broom: धनतेरस यानी धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है। इस खास मौके पर झाड़ू खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। वहीं ये जानना जरूरी है कि इस दिन कितनी झाड़ू खरीदना शुभ होता है? साथ ही जानें इसे रखने की सही दिशा…

Fri, 17 Oct 2025 10:26 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
धनतेरस 18 अक्टूबर को पड़ रही है। इसे दो दिन यानी 19 अक्टूबर को भी मनाया जा रहा है। दरअसल 19 को सिर्फ आधे दिन ही धनतेरस की खरीददारी का मुहूर्त होगा। पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ ही होती है। हर साल कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस खास दिन पर सोने-चांदी से लेकर पीतल के बर्तन और अन्य कई शुभ चीजें खरीदने की परंपरा होती है। इसी दिन झाड़ू को भी खरीदना शुभ मानते हैं। इस दिन लगभग सभी लोग झाड़ू खरीदते हैं। हालांकि इसके खरीदकर घर लाने तक कई नियम है, जो जान लेने जरूरी है।

धनतेरस पर कितनी झाड़ू खरीदें?

धार्मिक मान्यता और शास्त्रों के हिसाब से झाड़ू को ही माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत होती है और यहां हमेशा सुख-शांति बनी रहती है। ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस में शुभ मुहूर्त में झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है। बता दें कि धनतेरस के दिन खरीदी जाने वाली झाड़ू की संख्या विषम होनी चाहिए। कभी भी 2, 4, 6 और 8 की संख्या में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। जब भी लें तो इसे 1, 3, 5 या फिर 7 की संख्या में लें। कुछ झाड़ू पास के मंदिर में रख देना शुभ होता है।

धनतेरस का शुभ मुहूर्त

धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर खरीददारी करना सही होता है। ये शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से शुरु होकर 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे तक होगा।

पहला मुहूर्त: सुबह 8:50 सुबह 10:33 बजे तक होगा।

दूसरा मुहूर्त: सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक होगा।

इस जगह रखें झाड़ू

धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को घर लाकर सही जगह पर रख दें। कोशिश करें कि ये ऐसी जगह रखा हो जहां पर किसी के भी पैर इस पर ना पड़े। गंदे स्थान पर तो भूलकर भी झाड़ू ना रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी निराश हो जाती हैं। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा या पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। इस दिशा में झाड़ू को रखने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती हैं और ऐसे में मां लक्ष्मी भी अपनी कृपा हमेशा बरसाती हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)